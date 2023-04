Asaltos a pescadores, ¿por el tren maya? Acusan nula vigilancia

PROGRESO.– Los recientes asaltos en alta mar a cinco lanchas ribereñas son reflejo de la total inseguridad que prevalece en todo el litoral yucateco, del abandono en la inspección y vigilancia de las fuerzas federales por medio de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), expresa Manuel Sánchez González, secretario de Armadores Pesqueros A.C.

Afirma que la Marina tiene jurisdicción en el mar para la vigilancia y combate a la delincuencia, pero ha descuidado esas labores, sus elementos han sido destinados para las tareas de las obras del Tren Maya y como consecuencia no hay efectiva vigilancia en alta mar y de eso se aprovechan los delincuentes para integrar bandas para asaltar a los ribereños, a los más indefensos y fregados.

Al comentar el asalto a cinco lanchas de sardineros con base en el muelle de La Caleta cometidos el jueves por la noche frente las costas de Chicxulub Puerto, los despojaron de tres motores fuera de borda con valor cada uno de a $250,000, Manuel Sánchez señala que es un golpe muy fuerte para el sector más necesitado, los ribereños.

Asaltos en alta mar, aún sin tragedia

Los despojaron de sus herramientas de trabajo, agregó, que con mucho trabajo lograron comprar, se quedaron con sus lanchas, pero al no tener motores, será muy difícil que salgan a pescar, y todo como consecuencia de la inseguridad que se vive en alta mar, los ribereños cada día están más expuestos a que los asalten para despojarlos de sus equipos de trabajo, y si esto no se para llegará el día en que ocurran desgracias humanas que lamentar.

Recalcó que es la Marina la que tiene jurisdicción para la vigilancia e inspección en alta mar, las embarcaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, pueden realizar recorridos de rescate y ayuda, pero no tienen la facultad para hacer detenciones, y todo eso parece que lo saben los delincuentes, que la presencia de la Marina es nula y que las patrullas marinas de la policía estatal no los pueden detener.

La inseguridad marítima va también más allá de los asaltos a mano armada, recalca Manuel Sánchez, pues al no haber vigilancia de la Naval y ausencia de inspectores de la Conapesca, la pesca furtiva se disparó, está imparable la captura de pulpo en plena veda del molusco, ilícita actividad que tendrá graves consecuencias en la temporada de captura que inicia el 1 de agosto.

Pesca furtiva se mantiene activa

Sánchez indica que los informes que Armadores Pesqueros A.C., tiene es que en estas vacaciones de Semana Santa, los restaurantes fueron surtidos con pulpo fresco, capturados de manera ilícita, furtivos estuvieron muy activos e inundaron esos negocios (restaurantes) con molusco recién capturado a precios más bajos que las congeladoras.

Comenta que la pesca furtiva de pulpo es también reflejo de la falta de vigilancia de la Marina, los grupos de furtivos operan sin problema alguno, de cierta forma por la falta de presencia de la Armada están protegidos y sacan el molusco fresco para inundar el mercado local, mientras las congeladoras cuentan con producto de la temporada pasada.

La consecuencias de la pesca furtiva, abundó, se verán en la temporada pulpera que inicia en agosto, porque podría ser que no hay pulpo suficiente por la imparable depredación, entonces los más afectados serán los pescadores porque si no salen los barcos no tendrán dinero para sus familias, por eso es importante que las autoridades pongan la mirada en el mar y en la actividad pesquera.