En Motul achacan culpa a “personas irresponsables”

MOTUL.— Las altas temperaturas y la irresponsabilidad de varias personas siguen provocando incendios en varios sectores de esta ciudad y sus comisarías, señaló personal de Protección Civil municipal.

Ayer sábado, los brigadistas acudieron a sofocar dos incendios en montes cercanos a la carretera Motul-Muxupip, y a la entrada a la Mérida-Motul; en ambos casos, el fuego logró controlarse antes que las llamas invadan terrenos cercanos.

Fueron cerca de ocho hectáreas siniestradas, pero gracias al apoyo de Protección Civil y Procivy se logró atender en tiempo y forma estos incendios.

La brigada municipal pide a la sociedad tomar medidas de seguridad y no ser partícipes en la propagación de quemazones.

Pidieron no tirar colillas de cigarro, no quemar basura, no tirar vidrios y no prender fogatas, a fin de prevenir los incendios.— MAURICIO CAN TEC