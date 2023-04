Quién es Cruzito Art; joven muralista destaca en Oxkutzcab

Joseph Uriel Mis Trujeque, Cruzito Art, su nombre artístico, es un estuche de monerías: en Oxkutzcab, un día puede estar en con el aerógrafo pintando un mural, más tarde estar con la vista aguzada y la mano firme en una obra al óleo, otro día con la máquina de tatuar y las tintas marcando alguna piel y con el pendiente de que dejó un trabajo a medio terminar en el taller de carpintería…

Así de versátil es este joven artista oxkutzcabense: un todoterreno, en estos tiempos en que la próxima generación de adultos aspira a ser, en el mejor de los casos, youtuber, tiktoker o influencer, y, en el peor de los casos, narco, sicario… o político.

Pero la prioridad actual de Cruzito Art es el mural que cuenta la historia del parque principal de la Ciudad de las Naranjas, obra que formará parte del remozamiento del lugar.

Es tal la responsabilidad que siente este artista con esta obra que su tiempo personal comienza pasadas las 2 de la madrugada, cuando se toma la molestia de contestar a una entrevista del Diario.

¿Cómo comenzaste a pintar y a qué edad?

“Desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado el dibujo, la pintura, la música, etc. Pero no fue sino hasta los 11 años cuando se me presentó la oportunidad de conocer a un artista de la aerografía justamente en la feria del pueblo, la Feria de la Naranja. Ya te imaginas la emoción de un pequeño fanático de la pintura urbana y la cultura; tanta fue mi emoción que a los 12 años, con ayuda de mis padres y diferentes trabajos que me asignaban, logro tener mi primer equipo de aerografía, con el que me inicio en el mundo del arte urbano. A la misma edad aprendo el arte del tatuaje, el grafiti, el muralismo, las acrobacias con bicicletas Low Rider, la producción de música rap, etc.

¿Crees que ha cambiado o está en proceso de cambio el concepto de que los grafitis es vandalismo?

“Cuando comencé, el grafiti en Oxkutzcab era muy mal visto, ya que todos lo relacionaban con pandillas y vandalismo, al momento de pedir permiso para poder pintar grafiti siempre o casi siempre nos negaban el permiso de intervenir un espacio privado o público, por el simple hecho de ser grafiti. La gente en esos tiempos tenían la mente muy cerrada, por eso me vi en la necesidad de ir a la capital donde ahí el grafiti ya era normal, conocí un grupo de chavos que se dedican al grafiti y es ahí donde empiezo a pintar, trayendo fotografías para enseñarlas en el pueblo y así cambiar el pensamiento del grafiti que yo realizo. Comencé a realizar eventos culturales dónde participaban raperos, grafiteros, exposición de autos y motos con la única finalidad de dar a conocer el grafiti; hoy día se me es más fácil pintar grafiti, ya la gente conoce de mi trayectoria, mi trabajo, y la misma gente es la que me ofrece y solicita para intervenir sus muros.

¿Tu nombre artístico, cómo se origina?

“Cruzito surge entre los 9 y 10 años. Estando en la primaria mis compañeros me compararon con un personaje de una película chicana llamada ‘Sangre por Sangre’; en esta película Cruzito es pintor en un barrio marginado de Los Angeles, California, que destaca por su gran talento en la pintura y obtiene la oportunidad de tener una galería y una beca para una escuela de artes.

“Fue hasta a los 12 años cuando mi sobrenombre toma más fuerza; a los 15 decido cambiarme el sobrenombre por otro, pero no funcionó ya que los que me conocían y los que me iban conociendo ya me ubicaban como Cruzito. A los 17 le agrego al final la palabra “Art” y así quedó como hasta la fecha, Cruzito Art.

¿Cuál es tu inspiración a la hora de pintar?

“Al momento de pintar mi mejor inspiración es estar frente a frente con el muro, observarlo, analizarlo; es así como en la mente empieza a surgir diversas imágenes. Se me hace muy complicado hacer un boceto previo, porque no es la misma inspiración que tengo en el estudio que la que puedo alcanzar con el mismo muro, e igual trato de mantener la mente en blanco porque los sentimientos de ese momento influyen mucho a la hora de trazar y aplicar color.

¿El muralismo es la única actividad artística que realizas o practicas otro tipo de arte?

“Me dedico a un sinfín de actividades artísticas así como oficios, ya que igual me conocen por ser una persona en constante aprendizaje y experimentación, y siempre la necesidad me ha llevado a aprender actividades nuevas, me dedico al arte del tatuaje, muralismo, grafiti, pintura al óleo, aerografía, serigrafía, grabado, escultura, etc. También realizo los oficios de carpintería, herrería, carrocerías, electricidad… Porque en el proceso de alguna obra o pieza siempre se me hace necesario dar soluciones a problemas o para mejorar cada obra.

¿Cómo surge la idea del mural que cuenta la historia del parque principal de Oxkutzcab?

“La idea surge gracias al maestro Freddy Góngora Cabrera, quien con su gran conocimiento en la historia de la evolución de Oxkutzcab plantea realizar una línea del tiempo del cambio del parque principal de Oxkutzcab, y mi trabajo es plasmar esas ideas, esas escenas que solo se podían imaginar, ya que la evidencia fotográfica en esas épocas es muy escasa”.

A Cruzito Art se le plantea si le gustaría que su obra fuera, guardadas las proporciones, tan conocida como el Monumento a la Patria en Mérida, obra del colombiano Rómulo Rozo y no duda decir que sí, pero… siempre hay un pero.

“Por su puesto que me gustaría que mi obra sea tan conocida como el Monumento a la Patria, pero me gustaría que sea igual de reconocida como el mural del mercado municipal de Oxkutzcab, pintado por el artista oxkutzcabeño, Leonardo Paz; se me sería muy grato que generaciones futuras conozcan y aprecien mi trabajo, así como yo lo hago con artistas locales y nacionales de mayor trascendencia”.

Con su respuesta, Joseph deja constancia que, como la sangre, el terruño llama.