Ven contradicción en hacer un viaducto en Progreso

PROGRESO.– Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por Defensa de Nuestros Derechos que se oponen a la construcción del viaducto elevado sobre la calle 82, señala que lo publicado en los medios, responde a la resolución de uno de los incidentes y no así al proceso de amparo que aún sigue su curso en su segunda etapa de ampliación, en la que se presentarán dictámenes certificados de biólogos que ya han sido consultados, con respecto a temas de impacto ambiental.

Cabe mencionar que aún se espera parte del diagnóstico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), abunda el directivo, que viene de (Ciudad) de México y aún no es presentado para su desahogo, lo que ocasionó la reprogramación de la audiencia, que ahora se tiene proyectada para el miércoles 3 de mayo.

Preguntado sobre la resolución de un juez federal que determinó no suspender los trabajos de construcción del viaducto elevado, sobre la calle 82, porque hacerlo traería mayores daños que beneficios a los habitantes de la costa y negó la suspension definitiva de uno de los amparos promovidos en contra de la construcción de esa obra, Raymundo Santana señala que como grupo unido de vecinos, siguen en la lucha.

Para que se reconozcan las afectaciones a corto y largo plazos que esa obra traerá a la población. ” Y si esto se termina haciendo sabrán que 62 familias llegaron hasta la última instancia, no le pusieron precio a su patrimonio y lucharon por lo que consideraron fue la ejecución de un proyecto que nunca tuvo a los ciudadanos como prioridad y que no fue sensible a sus necesidades”.

El directivo expresa que es importante destacar que es contradictorio construir un viaducto para llegar a un puerto de altura al borde del colapso por caída de exportaciones e importaciones, reducción de paso de camiones por falta de carga, cancelación de cruceros (según información del Diario de Yucatán) y todo esto porque no han ampliado el calado del puerto de altura.

“Los miles de millones del presupuesto lo desviaron hacia el Tren Maya, destinado al fracaso y como consecuencia se congela la construcción del astillero italiano que, según el gobierno, detonaría la economía y aún es un proyecto que no se concreta sólo se cuenta con la intención por parte de la empresa”.

“Con lo antes mencionado creemos que nuestra causa sigue siendo justificada y nuevamente reiteramos que, nuestra lucha no está en contra del crecimiento de Progreso pero sí a la búsqueda de alternativas sustentables y benéficas para todos los ciudadanos”, concluye.— GABINO TZEC VALLE