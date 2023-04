Clima en Yucatán. Regresan las altas temperaturas a la Península

MÉRIDA, Yucatán.— El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer su informe sobre el pronóstico meteorológico, valido de las 06:00 horas del martes 18 a las 06:00 horas al miércoles 19 de abril de 2023.

El informe señala que, en las próximas 24 horas, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad para lluvias. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y templado a cálido en la noche.

El ingreso de aire marítimo tropical proveniente del mar Caribe y el Golfo de México, favorecerá cielo despejado a parcialmente nublado sin probabilidad para lluvias en Yucatán y Campeche; sin embargo, por calentamiento diurno se prevén lluvias aisladas en el sur de Quintana Roo. Ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche. Viento del este-noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

Noticias Relacionadas La Canaco en Progreso: los turistas dejaron millones de pesos

El Tiempo en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de los 34 a los 36 ° Celsius como máxima y de 18 a 20 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 35 a 37 °C en Norte- Centro y sur y de 17 a 19 °C la mínima para el sur.

Por su parte, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), pronostíca para el día de hoy tiempo estable con ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo de mayormente despejado a medio nublado, soplarán vientos del este y sureste y este y noreste por la tarde en la costa, esperándose que la máxima temperatura oscile de entre los 29.0 °C a 31.0 °C en la costa, de entre 34.0 °C a 36.0 °C para la ciudad de Mérida y su zona metropolitana y de 35.0 °C a 37.0 °C para el resto del estado y la temperatura mínima de entre los 19.0 °C a 23.0 °C en el amanecer de mañana miércoles.

Asimismo, se espera una sensación térmica (bochorno) de entre 40.0 °C a 42.0 °C, una radiación solar de entre 1,000 a 1,100 watts/m2 y una radiación ultravioleta de 10 a 11 unidades y también una humedad máxima de entre 80% a 90% en el amanecer y una humedad mínima de entre 40% a 45% en las primeras horas de la tarde.

Regresan las altas temperaturas a la Península

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que, a las 5:56 a.m., la temperatura en Mérida era de 21° Celsius, con humedad del 79% y viento dle este de 10km/h.

Palma Solís anticipa que, a partir de mañana soplarán vientos del sureste sobre la zona de la Península de Yucatán lo que ocasionará que las temperaturas alcancen los 40° Celsius o los superen.

El experto señala que las altas temperaturas podrían favorecer lluvias aisladas, lo que podría generar calor intenso y húmedo (bochorno).

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.