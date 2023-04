MÉRIDA, Yucatán.— Este miércoles, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en su boletín del estado del tiempo, dio a conocer que, para el día de hoy se espera tiempo estable con ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo de mayormente despejado a medio nublado, soplarán vientos del este y sureste y del noreste en la costa y zonas aledañas por la tarde.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su pronóstico general del día, informó que una línea seca sobre el estado de Coahuila, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el noreste, oriente y sureste del país, con la entrada de humedad de ambos océanos, y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo cual originará lluvias y chubascos en las regiones mencionadas y en la Península de Yucatán.

Pronóstico por regiones

Noticias Relacionadas SSP sí puede vigilar el mar; Conmecoop en Progreso

En su pronóstico por regiones, el SMN prevé para el Golfo de México, cielo medio nublado en la mañana y nublado en el transcurso de la tarde con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Veracruz; chubascos en Tamaulipas y sin lluvias en Tabasco. Ambiente fresco por la mañana en la región, frío con bancos de niebla en zonas altas de Veracruz y zonas de Tamaulipas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del este y sureste de 15 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas.

Para la Península de Yucatán pronostica, cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, y sin lluvias en Yucatán. Ambiente cálido por la mañana y muy caluroso por la tarde. Viento de componente este con rachas de 40 km/h en la región.

El Tiempo en Mérida

El Ciafeme-Uady prevé temperaturas máximas de entre 31.0° Celsius a 33.0 °C en la costa, mientras que para la ciudad de Mérida y su zona metropolitana se esperan valores de entre 36.0 °C a 39.0 °C; también pronostica temperaturas mínimas de entre los 19.0 °C a 23.0 °C en el amanecer de mañana jueves.

Asimismo, se espera una sensación térmica (bochorno) de entre 43.0 °C a 45.0 °C, una radiación solar de entre 1,100 a 1,200 watts/m2 y una radiación ultravioleta de 11 a 12 unidades y también una humedad máxima de entre 85% a 90% en el amanecer y una humedad mínima de entre 30% a 35% en las primeras horas de la tarde.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que a las 5:56 a.m. la temperatura en Mérida era de 21° Celsius, la humedad del 79% y viento del sureste de 14km/h.

Palma Solís aseguró que se acerca el período más caluroso de la semana, y prevé que conforme avancen los días se registran temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42°C, con sensación térmica de 45°C, y no descarta que puedan registrase valores más elevados.

El experto prevé que para el fin de semana llegue a la región un nuevo sistema frontal que podría generar posiblemente tormetas, turbonadas y granizadas.

Para el próximo sábado, el frente frío generaría evento de norte moderado en las costas del norte de la Península, con vientos de hasta 50 Km/h en las costas de Campeche y Yucatán.

Cordonazo de la Santa Cruz

Para finales del mes de abril y principios de mayo se podría presentar el fenómeno conocido como el "Cordonazo de la Santa Cruz", señala Palma Solís, y anticipa que para la primera semana de mayo podrían presentarse temperaturas de entre 42 y 45° Celsius en la región.

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.