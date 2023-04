Arranca el programa OperaciÃ³n Salvavidas en Progreso

PROGRESO.— Como cada año para estas fechas, la Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha su Operación Salvavidas, Semana Santa 2023, a partir del día 1 al domingo 16 de abril, con la finalidad de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros que visitan este puerto.

Esta operación se realizará en las playas de mayor afluencia turística, a través de la Décima Tercera Zona Naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Protección Civil, informa la Semar.

Precisa que se contará con el apoyo de personal de la Décima Tercera Zona Naval, Batallón de Infantería de Marina Número 19, personal de Sanidad Naval del Hospital Naval de Yucalpetén, unidades de superficie de la Séptima Flotilla y personal naval de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Yucalpetén dotado con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las operaciones de búsqueda y rescate marítimo.

Se mantendrán en alerta a los teléfonos de emergencia destinados para la atención de llamadas de auxilio y efectuando las coordinaciones necesarias con otras instituciones encargadas de brindar seguridad, protección y auxilio a la población durante la presente temporada vacacional, con el fin de apoyar oportunamente al llamado de la ciudadanía.

En la Operación Salvavidas participan 34 elementos navales en playas de este puerto y Yucalpetén, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería.

De igual manera, se desplegarán aproximadamente dos unidades de superficie, dos embarcaciones de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima y tres unidades terrestres de esta Institución, efectuando funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima y terrestre.

También se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos de Sanidad Naval y salvavidas brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario. La Semar invita a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes las siguientes recomendaciones:

Primeramente, continuar manteniendo medidas de prevención ante contagios por Covid-19, no meterse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas. Procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas. No descuidar a los niños en la playa.

Utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongadot omar agua constantemente para hidratarse. Respetar las indicaciones de los salvavidas. En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no estén sobrecargadas y exigir chaleco salvavidas. No obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias. No tirar basura en las playas.

Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, señalados con banderas de color verde, las cuales indican que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar.

Se pone a disposición de la ciudadanía el siguiente número de contacto en caso de cualquier emergencia en el mar: 969 935 4037 y el siguiente correo electrónico: zn13@semar.gob.mx. El 800 627 4621 (800 MARINA1) y las cuentas de correo electrónico: cc2_emga@semar.gob.mx sarmarina@semar.gob.mx.— g.t.v.