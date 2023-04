Vecinos de la 82 de Progreso piden apoyo ciudadano

PROGRESO.— Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos de la calle 82, expresa que lo que el movimiento necesita es dinero, recursos económicos para los gastos que se realizan, compra de cartulinas para las pancartas, equipo de sonido entre otros.

Todo lo que se gasta lo aportan los mismos vecinos de la calle 82, a los que se suman los de la 84 y 86, pero indica que el movimiento para abortar la construcción del viaducto elevado, necesita de más apoyo, de la solidaridad de más progreseños, pues considera que las afectaciones no son solo para los que viven sobre esa arteria (82) sino para todos los habitantes.

También esperan que las autoridades estatales den a conocer los resultados de los estudios de geofísica que se realizan a lo largo de la calle 82, que son entre otras cosas para detectar si hay cavernas en el subsuelo, pues de eso depende mucho la construcción del viaducto elevado.

Comenta que es probable que en la calle 82 haya cavernas e incluso cenotes, pues hay predios donde en los terrenos hay oquedades por donde se va el agua de las lluvias, no se llenan y no rebosan, por lo que se piensa que pueden ser cavernas o cenotes, que de ser así, no sería factible las perforaciones para la construcción del viaducto elevado y esperan que las autoridades den a conocer el resultado de los estudios de geofísica.

El dirigente señaló que observan los trabajos que realizan en la calle 82, mediciones y estudios, los cuales se efectúan sin problema alguno, los vecinos no los bloquean, ni los interrumpen, respetan a los trabajadores porque son contratados para realizar los trabajos, no son los responsables de la obra.

Raymundo Góngora también dijo que los amparos siguen su curso ante el Juzgado de Distrito, ya se presentaron otros dos contra la obra del viaducto elevado, esperan la resolución del juez sea favorable y ordene la suspensión de los trabajos.— GABINO TZEC VALLE