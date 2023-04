Destapan que ''moches'' a edil en Valladolid serían más elevados: ''No son 150 mil...''

VALLADOLID.— Los “donativos” que el alcalde Alfredo Fernández Arceo pide a restauranteros que intentan obtener la anuencia para la venta de bebidas alcohólicas no son de $150,000, cifra que mencionó el restaurantero Jordy Abraham Martínez al hacer la denuncia hace unas semanas, sino 30 mil más elevados, es decir, de $180 mil.

El dato lo dieron a conocer restauranteros que hicieron el pago para obtener el permiso, ya polémico.

No obstante, el presidente de la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de Valladolid (Reserva, Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, ya había revelado el monto cuando se le pidió su opinión con el tema y prefirió no entrar en confrontaciones con la Asociación de Restaurantes de Valladolid (Arvay) cuyo titular es Abraham Martínez.

Ahora, luego de la polémica, hay inquietud en cuanto a si el alcalde continuará con la expedición de las anuencias tras las acusaciones de extorsión, abuso de autoridad y corrupción que le hace la Arvay y por lo que sería denunciado penalmente en lo que resta del mes.

Otros consideran que si a los restauranteros no les afecta pagar la suma, continuarán los cobros.

Empresarios de Valladolid han pagado a $180 mil

Desde hace varios días hemos publicado en varias ocasiones, que la Arvay alzó la voz, debido a que el alcalde, Alfredo Fernández Arceo les exige un “donativo” obligatorio de $150,000 a los restauranteros que quieren obtener su anuencia para la venta de bebidas alcohólicas, lo cual se consideró violatorio a los derechos de los empresarios y la ley municipal de hacienda, y la comisión de varios delitos por parte de la autoridad municipal como incurrir en cohecho, extorsión, abuso de autoridad y corrupción.

En su momento el asesor legal de los restauranteros advirtió que interpondría una denuncia contra el alcalde, debido a sus acciones, ya que la ley señala que el cobro debe ser de 280 UMAS equivalente a unos $29,000, por lo que estaría incurriendo en ilegalidades.

De acuerdo con información obtenida, al menos los que ya recibieron sus anuencias pagaron $180,000 y no los $150,000 que se ha manejado desde que se dio a conocer el caso, que mantiene en conflicto a la Arvay con el ayuntamiento.

Sobre el tema, otras asociaciones como la de Hoteleros, la delegación de la Canaco, incluso la Asociación de Restaurantes y Servicios Gastronómicos de Valladolid (Reserva), se han pronunciado a favor del diálogo entre las partes en conflicto, con el objeto de llegar a un buen acuerdo.

Sin embargo el mismo asesor legal de los restauranteros dijo que el diálogo se agotó, ya que este problema lo han tratado desde tiempo atrás, pero por la intransigencia del primer edil en insistir en el cobro no se llegó a ningún acuerdo.

Según la información obtenida, desde que inició la presente administración algunos restauranteros solicitaron sus anuencias pero se les advirtió que tendrían que pagar determinada cantidad, sin embargo un buen número de empresarios entregó su solicitud y los documentos que les exigieron pero debido a que no pagaron no se les tomó en cuenta, incluso no figuraron en la lista aprobada.

Acceden, no conformes, a un pago

Los que aceptaron pagar los $180,000 recibieron sus anuencias sin problema, incluso cuando se llevó al cabo la respectiva sesión de Cabildo, el alcalde, puso en la mesa la lista de los que ya habían pagado, de modo que sus regidores sin preguntar nada levantaron la mano para aprobarlo.

Los restauranteros beneficiados para no tener ningún tipo de problemas con la autoridad en turno accedieron al pago, pero eso no impidió que comentaran que es mucho dinero lo que les exigieron y que pagaron en su momento para ser aprobados.

Un restaurantero comentó que desde hace más de un año que metió sus documentos y su solicitud, pero ni siquiera fue tomado en cuenta en la lista de los empresarios que recibieron su anuencia, de modo que es difícil que se lo otorguen.

Comentó que con este escándalo que pone en evidencia al alcalde en turno, lo más probable es que se cancelen otras posibles aprobaciones de anuencias y de esa manera los solicitantes tendrán que seguir en la espera, pero si al primer edil no le importan los señalamientos, podría aprobar otras anuencias en los meses próximos, de modo que estarán a la expectativa para ver qué pasa.