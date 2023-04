En Progreso ya no creen en la Fiscalía

PROGRESO.— A una semana de los asaltos en el mar, todo sigue como si nada, persiste la inseguridad pesquera, no hay vigilancia en alta mar ni en el puerto de abrigo de Yucalpetén, dijo ayer Miguel Manzano Pacheco, uno de los 10 ribereños que el jueves 13 fueron atracados por tres encapuchados con escopetas a siete kilómetros de la costa de Chicxulub.

Hace cuatro años me asaltaron en alta mar y robaron dos motores fuera de borda; interpuse la denuncia y hasta la fecha no hay resultados, cada vez que acudo a preguntar los agentes siempre dicen que el caso está en investigación y no esclarecen nada, por eso en esta ocasión no denuncié el asalto, narró cuando se le preguntó si denunció en la Fiscalía estatal.

Los asaltantes atracaron cinco lanchas de sardineros y hurtaron tres motores fuera de borda, cada uno de $250,000, gasolina y celulares.

Manzano Pacheco recordó que los piratas no pudieron robar el motor fuera de borda porque no lograron desmontarlo, así que se llevaron solo el bidón de gasolina.

Él y su compañero de pesca quedaron a la deriva a bordo de la lancha “La nena”.

Estaría llorando

El motor se lo prestaron a Manzano Pacheco, quien dijo que en tremendo lío se iba a meter si lo hubieran robado, pues tendría que pagarlo y estaría llorando como los demás pescadores que fueron despojados de los equipos marinos por los piratas.

Con la bendición de Dios salimos a pescar porque no hay vigilancia en el mar, tampoco en el puerto de abrigo de Yucalpetén, expresó.

Salimos a trabajar con el temor de que los encapuchados se presenten de nuevo y nos asalten, no tenemos con qué defendernos, pero hay necesidades y hay que salir a trabajar, agregó.

Los ribereños somos los más fregados, los más desprotegidos, no hay justicia, no se esclarecen los robos, no detienen a los asaltantes, ya no se cree en las autoridades, por eso ya no se denuncian los asaltos, remarcó el ribereño.— Gabino Tzec Valle