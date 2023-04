Bacterias en el agua de los cenotes “no impactan la salud de bañistas”; afirman en Valladolid

VALLADOLID.— Noé Rodríguez Cervera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, consideró que es necesario que las autoridades municipales expliquen con detalle la supuesta contaminación de los cenotes, sobre todo los turísticos, ya que podría afectar la imagen de los que están en los paradores.

En una de las conferencias que realiza cada viernes, el alcalde Alfredo Fernández Arceo dio a conocer que la mayoría de los cenotes de la región están contaminados con cuando menos 15 tipos de bacterias.

Entonces se comenzó un plan de monitoreo para conocer con precisión el nivel de contaminantes y, con base en los resultados, se implementarán las acciones correspondientes.

Rodríguez Cervera considera que expertos en la materia deben determinar qué tipo de bacterias tienen los cuerpos de agua o que el primer edil debe informar con detalle todo lo relacionado al caso.

No habría afectación para los turistas

Aunque no cree que sea afectada la salud de los que se meten a los cenotes, sobre todo los turísticos, enfatizó en que es necesario que se dé una explicación, ya que está en riesgo la imagen de los cenotes que están en los más de 10 paradores que existen en esta región.

Quizá se trata de contaminantes que no permiten beber el agua, pero no creo que haya problemas para los bañistas que deciden disfrutar de la frescura del líquido, mencionó.

Pero el líder hotelero insistió en que se debe informar al respecto.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno estatal y algunas dependencias ambientalistas federales deben investigar todo lo relacionado a la supuesta contaminación de los cenotes para aplicar las medidas correspondientes.

La supuesta contaminación no afecta a nadie, ya que, de ser lo contrario, ya se habría reportado algún caso, pero no hay nada, de modo que meterse a nadar en los cuerpos del agua no afecta a nadie, reiteró.

En cuanto a los contaminantes, dijo que quizá fue debido a que se contaminó el manto freático por las tantas fosas sépticas que hay en la Sultana de Oriente y los pozos contaminados que hay por todos lados.

Incluso, el mismo drenaje urbano está afectando al subsuelo en esta ciudad, concluyó el hotelero Rodríguez Cervera.