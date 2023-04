Inicia registro para el apoyo económico por el viaducto en Progreso: ¿De cuánto es la ayuda?

Con buena participación de vecinos, arrancó en Progreso la inscripción al Apoyo por Ejecución de Obra, programa del gobierno del Estado con el que se brindará respaldo económico a los habitantes de las calles 82, 84 y 86, donde se realizarán las obras del viaducto elevado de Progreso, se indica en un comunicado.

Personal de la administración estatal registró, un par de horas antes del cierre de la jornada, a más de 110 habitantes de alrededor de 900 predios incluidos en la zona que abarca este esquema, el cual consiste en entregar 2,400, 2,500 o 4,500 pesos de forma bimestral, durante 15 meses, hasta que concluyan los trabajos, en mayo de 2024.

Se asignarán los montos según la ubicación de los inmuebles de cada beneficiario y el proceso de inscripción se lleva al cabo desde ayer hasta el 7 de mayo, en la Escuela “Maniobras Marítimas", en la calle 27 con 82 de Progreso, con horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde.

Los requisitos son copias de credencial de elector al frente y reverso, CURP y recibo de pago por servicios de luz, agua o telefonía fija; un documento que acredite la propiedad, posesión o uso del predio, y el formato de solicitud, que proporcionará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En caso de que algún vecino no pueda realizar este trámite durante esas fechas, a partir del 8 de mayo podrá comunicarse por WhatssApp al (999) 955 46 39 para recibir informes. La atención será de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde.

No obstante, los vecinos de la calle 82 trasladaron el martes sus protestas a la escuela primaria Maniobras Marítimas donde el gobierno del Estado instaló el módulo para el registro de dueños de casas que recibirán apoyo económico durante el tiempo que durará la construcción del viaducto elevado.

El lunes “asistentes del pueblo”, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social visitaron varias casas de la calle 82 y las aledañas para ofrecerles apoyo económico de $4,500 y $2,400 mensuales, dependiendo de la ubicación de la propiedad. El módulo de registro se instaló ayer en la primaria Maniobras Marítimas, donde no hay clases por los trabajos de remozamiento que se realizan.

Mientras los “asistentes del pueblo” y Hugo Sánchez Camargo, comisionado por el gobierno del Estado para mediar con los vecinos inconformes por la construcción del viaducto elevado, un grupo de dueños de casas de la 82 encabezados por Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de Nuestros Derechos, se plantó en la entrada del plantel, pancartas en mano de “no al viaducto”.

“No queremos el viaducto, no a la imposición, gobierno insensible, no al viaducto” se leía en las pancartas que desplegaron durante el plantón e indicaron que acudirán todos los días hasta el domingo 7 de mayo que es la fecha límite que fijó el gobierno del Estado para el registro e indicaron que no están de acuerdo con esa obra.