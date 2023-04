Precisiones sobre el hundimiento en la terminal remota de Progreso

PROGRESO.– El muelle tres donde se registró un hundimiento por el peso de un tráiler cargado con rieles para el tren maya, así como el atracadero cuatro con sus respectivos patios de maniobras, fueron construidos en 1985 en “Isla Cervera”, como hace 38 se le conoció a la ahora terminal remota del puerto de altura de esta ciudad.

El rompeolas de esos dos muelles se convirtió después en el muelle cinco cuando se hizo la ampliación del puerto de altura.

Los dos muelles comenzaron operaciones en octubre de 1989, con el arribo del buque escuela Náuticas México y también entraron en servicio los dos primeros silos para el almacenamiento de granos de la empresa maniobrista y granelera Multisur.

La construcción de los muelles 3 y 4 estuvo a cargo de la constructora Bufete Industrial, empresa que se encargó de la obra de la primera etapa del proyecto de la terminal remota; el viaducto que unió al ex muelle fiscal con “Isla Cervera” lo construyó Canteras Peninsulares.

De acuerdo con información recabada en fuentes marítimas y portuarias, en la construcción de esos dos muelles que a partir de octubre de 1989 comenzaron a atracar barcos de mayor calado y dimensión, así como cruceros, se utilizó la técnica a base cubos de concreto, el patio de maniobras se rellenó con material pétreo.

Falta de mantenimiento causó el hundimiento cerca del muelle de Progreso

Las fuentes precisan que lo que se hundió, donde se registró el socavón, no es el muelle, sino el área de maniobras, el espacio que se utiliza para el paso de los tráileres, grúas y vehículos particulares, y lo que falta y necesita es mantenimiento constante sobre todo ahora que los cargamentos de rieles y balasto para el tren maya son cada día más pesados y los patios de maniobras no soportan varias miles de toneladas, además de que la carga podría no estar bien distribuida.

Los conocedores de la terminal remota que vieron las fotografías del socavón con el trailer cargado con rieles comentan que al parecer se trata del muelle 4 y no el 3, “podría ser el vértice del 3 y 4, pero según las imágenes más bien parece el 4 donde ocurrió el socavón”.

Cuando en enero de 2014 se desplomó parte del muelle 3, en su reconstrucción que demoró porque la aseguradora aún no había pagado los daños, se usó la técnica a base de pilas, trabes y losa de concreto, se hizo un nuevo muelle para evitar que en el futuro se desplome de nuevo.

La causa del desplome del muelle 3 en enero de 2014, fue porque el material fino del relleno se fue lavando por el uso y también por las mareas, corrientes, propelas de barcos hasta que cedió, de ahí que la entonces Administración Portuaria Integral (API) en varias etapas realizó trabajos de mantenimiento en la terminal remota, de 2014 a 2019. Las fuentes ignoran si ahora las autoridades portuarias tienen un programa de mantenimiento a las instalaciones que no están concesionadas a terminales especializadas.

La terminal remota (puerto de altura) lo opera la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (Asipona) cuyo titular es el vicealmirante Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, quien sustituyó en el cargo al experimentado empleado portuario Carlos Arroyo Toledo.

Las actividades en la terminal remota continúan con la descarga de barcos y traslado de contenedores y material férreo para el tren maya, no se ha informado si ya iniciaron los trabajos de reparación del socavón.