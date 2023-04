Protesta por gasolinera en Sucilá

SUCILÁ.— El conflicto político que se vive en el municipio lechero parece un cuento de nunca acabar, pues después de dos semanas que las autoridades municipales clausuraron la gasolinera del exalcalde Diego Lugo Interián, los 30 empleados del lugar se manifestaron en el Palacio Municipal para que les otorguen la licencia de funcionamiento del negocio y puedan volver a trabajar.

Bajo la encomienda del priista Lugo Interián, los 30 trabajadores acudieron anteanoche en el Palacio en busca de que la alcaldesa Gabriela Pool Camelo, de extracción panista, les otorgue la licencia de funcionamiento de la gasolinera.

Los empleados fueron recibidos por la alcaldesa, quien expuso los motivos por los que no puede dar los permisos y mencionó que el exalcalde debe dinero a la Comuna. Se averiguó que hoy viernes se haría otra protesta pacífica.

Por su parte, Lugo Interián explicó que la presidenta municipal les está cobrando más de 700 mil pesos de multas por no presentar planos, por el uso de agua en la planta purificadora y por procedimiento administrativo.

“Son 750 mil pesos que más bien, considero, es una mochada porque no está legal lo que me está pidiendo.

“Si fuera así se lo pago, es más si fuera un cab... le digo que me lo establezca por escrito y la denuncio por fraude, porque no puede recibir un dinero que no esté en la ley de ingresos, no puedes cobrar esa cantidad, la puedo demandar hasta por lavado de dinero, no tiene los elementos”, acusó.

“Un municipio solo puede recibir dinero que esté autorizado, no puede hacer otra cosa que no diga la ley”.

Según dijo, en 2022 acudió a pagar dichos permisos, pero el Ayuntamiento se negó a cobrar e, incluso, un notario público dio una fe del hecho. “En 2023 voy a pagar y de nuevo no me quieren cobrar, mando al abogado y le piden millón y medio de pesos de mochada, es ahí cuando deposito el dinero a la cuenta de ingresos propios del municipio de los permisos que marca la ley.

“La renovación marca 32 mil y yo deposite 63 mil pesos como si fuera nuevo, lo mismo con el permiso de agua, marcaba $400 y deposité $1,057 como si fuera nuevo”, relató el exalcalde.

“Los recibos que me dio el banco los pegué en la gasolinera, puse el alta de Hacienda, los impuestos prediales pagados, cumplí con eso, con lo del agua, puse permiso de Cofepris, cumplí con lo que dice la ley de Hacienda Pública.

“Solo estoy pidiendo que entregue la licencia de funcionamiento, ya se les pagó”, insistió.— Wendy Ucán Chan