Sigue la protesta en rechazo al viaducto elevado

PROGRESO.— Por quinto día consecutivo ayer, vecinos de la calle 82, mantienen su protesta en la entrada de la escuela Maniobras Marítimas donde funciona el módulo para el registro de los dueños de casas que recibirán apoyo económico para sus propiedades durante el tiempo que durarán los trabajos de construcción del viaducto elevado sobre esa arteria.

Desde el martes pasado la protesta pacífica la realizan los vecinos de la 82, apoyados por los de las calles 84 y 86, y dejarán de acudir cuando el módulo se retire. El último día del registro de los beneficiarios es el domingo 7 de mayo.

La protesta vecinal es de 11 de la mañana a 7 de la noche, que es el horario en que funciona el módulo de registro que atiende personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por medio de la brigada azul de “Asistentes del Pueblo”, quienes también visitan las casas de las calles 82, 84 y aledañas para que acudan a registrarse.

Los vecinos informaron que se turnan para cubrir las 8 horas que opera el módulo de registro del gobierno estatal, extienden pancartas de no al viaducto y “nuestra lucha se escucha, no al puente, no al viaducto”, su presencia en esa escuela primaria ubicada en la calle 82 con 27, llama la atención de las personas que pasan caminando y en vehículos. Comentan que siguen en su lucha para evitar la construcción del viaducto elevado.

De acuerdo con información del módulo de registro, hasta ahora ya se inscribieron 194 propietarios de predios ubicadas en las calles 83, 84 y aledañas para recibir apoyos económicos durante el tiempo que durará la construcción del viaducto.— GABINO TZEC VALLE