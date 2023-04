Incertidumbre de los visitantes por caso de Las Coloradas; llegaría más tutismo

“Ya está llegando el turismo nacional que viene por carretera; en los próximos días aumentará la afluencia y estoy seguro que las playas de Yucatán tendrán una visita masiva”, manifestó ayer el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz.

“Generalmente vienen por carretera se quedan unos días en Mérida, siguen su viaje hacia Cancún, pero antes pasan y consumen en Valladolid o pernoctan, pero es muy importante la derrama económica que dejan a la industria turística”.

Con optimismo, el líder de Cetur calculó que la ocupación hotelera en Mérida estará arriba del 70% y en Valladolid, donde hay menor oferta de hospedaje, estará en el 75% o un poco más.

Noticias Relacionadas Guías de turistas de Río Lagartos recurren a sindicato por lío

El directivo también se refirió al conflicto entre los dueños del sitio turístico Laguna Rosa del puerto Las Coloradas y los guías de turistas, una situación que —afirmó— genera temor e incertidumbre entre los vacacionistas en estos días.

Quizá este conflicto y la incertidumbre de tener un buen paseo por las playas de los puertos del oriente esté impactando en la afluencia en El Cuyo, manifestó el empresario.

Lío en Río Lagartos causa tensión

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, está confiado de que El Cuyo y otras playas del oriente remonten este difícil inicio de vacaciones de Semana Santa.

Dijo que está definido que para las poblaciones del oriente de la entidad “sus puertos preferidos” son El Cuyo, Las Coloradas o San Felipe, así como lo es Progreso para Mérida y la zona metropolitana.

En su opinión, por el conflicto en Las Coloradas se registra baja asistencia en este inicio de vacaciones de Semana Santa en las playas del oriente, pero tiene la confianza de que en los próximos días la afluencia mejore porque seguramente se reactivará el turismo interno de esta región y aumentará la llegada del turismo carretero nacional.

El ambiente en Las Coloradas es de tensión porque los guías turísticos del puerto están confrontados con la empresa Industria Salinera de Yucatán, propietaria de las lagunas rosadas, donde extraen e industrializan la sal.

La empresa no logra la conciliación con los prestadores de servicios y solo trabaja con aquellos con los que firmó un convenio.

Aparentemente, las amenazas de cierre de carreteras hacia ese destino turístico o de algún conflicto mayor está afectando la afluencia del turismo a estas playas del Oriente.

Entrevistado sobre este conflicto y sus afectaciones, Carrillo Sáenz consideró que falta una comunicación entre ambas partes en conflicto y esa falta de entendimiento genera temor e incertidumbre entre los vacacionistas de que viajen al lugar y no puedan cumplir con su objetivo de visitar las lagunas rosadas por el conflicto.

“El turismo interno y el nacional están enterados de este conflicto que hay en Las Coloradas porque ha sonado mucho; las lagunas rosa son un atractivo que ya tiene fama”, señaló el líder de Cetur.

“Pienso que los viajeros no quieren arriesgarse de viajar más de dos horas a Las Coloradas, gastar en gasolina y desperdiciar un día de paseo si llegan al sitio y no los dejan entrar. Yo creo que las autoridades locales deben contribuir a darle certeza a los turistas y decir si pueden o no entrar al sitio, pero que esté garantizado”.

Carrillo Sáenz recordó que el sitio donde están las lagunas rosas es propiedad privada y el proceso de industrialización de la sal natural crea esas lagunas rosadas que se han vuelto populares en el sector turístico.