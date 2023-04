Sisaleño demanda justicia; acusa a guía turístico de romperle un brazo

El joven Abisaí pide públicamente a la Fiscalía de Yucatán justicia, debido a que Edward C.U., conocido guía de turistas de Sisal, lo agredió, le fracturó el brazo izquierdo y lo amenazó de muerte, mientras que él necesita una cirugía por el hueso roto.

Abisaí narra que ambos son guías de turistas y discutieron porque unos clientes lo eligieron a él y a la empresa para la que labora.

“A la media hora regresó con un palo y me comenzó a golpear, me fracturó el brazo (que tiene inmovilizado)”.

Denuncia que la Policía Municipal de Hunucmá detuvo al agresor, y el mismo día del ataque, él denunció en la Fiscalía, pero a pesar de esto Edward fue liberado, en vez de consignarlo a la Fiscalía.

“Yo quiero que esa persona responda por mis lesiones, pero el agresor está libre y en el Ministerio Público me dijeron que después de seis horas no pueden hacer nada. Me recibieron mi denuncia y me dijeron que me van a avisar para que ratifique, pero hasta ahora nada.

“Mientras mi familia no tiene para comer. Vivo de llevar gente a los manglares en lancha, no puedo hacerlo ahora y además el agresor me ve y me amenaza con matarme para que no me pague nada”, dice Abisaí, quien pide que la Fiscalía atienda pronto su denuncia.