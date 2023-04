Alarma en estación de autobuses de Progreso: ¿Qué pasó? Testigos ofrecen otra versión

PROGRESO. – El Jueves Santo parecía transcurrir tranquilo, los pasajeros que llegaban a la terminal de autobuses de AutoProgreso para dirigirse a la playa de pronto se sobresaltaron al escuchar los gritos de un hombre que se decía perseguido y sangraba profusamente por el cuello.

El hombre, de unos 35 años de edad; gritaba “no se que hice, me quiere matar que, no lo dejen”. Mientras tanto lloraba y se agarraba el cuello donde sangraba, una herida que de acuerdo con testigos él mismo se causó con un arma blanca.

Los reportes son de que el hombre, al parecer quería privarse de la vida, pero otros testigos afirman que el hombre parecía estar sufriendo de alucinaciones. Habría intentado defenderse con el arma que llevaba, pero en vez de eso terminó por lastimarse.

El hombre vestía camiseta sport blanca y short mezclilla y con chanclas, con sus gritos rompió con la tranquilidad de la terminal de AutoProgreso, ubicada en la calle 82 entre 27 y 29 en el centro de la ciudad. A pesar de la profundidad de su herida, no se dejaba ayudar.

“Se quiso matar, parece que está drogado, está alucinando”, comentaron quienes lo vieron pararse y gritar que lo querían matar y que lo perseguían.

Pasajeros y turistas extranjeros del crucero Carnival Valor quedaron sorprendidos ante el inusitado hecho.

Aspectos de la movilización por un hombre que habría alucinado y se habría autoinflingido una herida en el cuello.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con ayuda de agentes de esa corporación, llegaron de inmediato para atender el reporte que se hizo por medio del 911. Los elementos lograron sujetar al joven en una de las bancas, le cubrieron la herida del cuello, pero el herido no dejaba de gritar que lo querían matar.

Varios agentes de la SSP ayudaron a los paramédicos para sujetar al presunto suicida, al que habrían identificaco como un vendedor ambulante, quien habría estado bajo los efectos de alguna sustancia ilicícita.

El herido fue trasladado al Hospital O ´ Horán, para su mejor atención médica.