Ratifican detención de presuntos agresores de un policía municipal en Tizimín

TIZIMÍN.- Un juez ratificó la detención de los presuntos responsables de una riña entre comerciantes que resultó en la agresión a un elemento de la Policía Municipal.

En el juzgado en la ciudad de Valladolid se llevó la audiencia correspondiente de los detenidos Imbert Jesús C. C. y Jesús Adrián C. C. por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el juez decretó de legal detención su arresto.

La tarde de este lunes 1° de mayo, el juez ratificó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a servidor público como cargo en contra de los imputados.

El juez dictó medida cautelar que no requiere prisión preventiva, pero sí la colocación de un brazalete a cada uno mientras dura el proceso.

Como se recordará, en días pasados un elemento de la policía municipal fue agredido por los acusados cuando acudió a atender una llamada de auxilio en la lonchería “Eufemia” ubicada en la calle 47 x 50 y 52 del centro de la ciudad.

De acuerdo con la información obtenida por el Diario, Imbert Jesús y Jesús Adrián habrían agredido a la propietaria de la mencionada lonchería por una presunta deuda contraída con la empresa dedicada a la venta de pinturas a la que pertenecen los imputados.

Fue en ese local donde metieron a la fuerza al agente de la corporación municipal para agredirlo a puerta cerrada, lo que obligó a sus compañeros a forzar la puerta para rescatarlo.

Durante este proceso, uno de los detenidos se dio a la fuga corriendo, pero solo pudo avanzar una cuadra cuando se cae y se golpea la cabeza, lo que permite que sea capturado.

Ambos fueron trasladados en la patrulla al cuartel Morelos donde se continuaron los trámites para consignarlos a la Fiscalía General del Estado. El elemento afectado acudió a interponer la denuncia correspondiente por privación de la libertad y lesiones.