''Opacidad'' en Progreso: reacciones por supuestos ''donativos'' al Ayuntamiento

El abogado Manuel Muñoz Silva, exjuez de paz de Progreso, manifestó que el Ayuntamiento de ese municipio se desenvuelve en medio de opacidad y ocultamiento y una muestra de ello son los “donativos voluntarios” que reconoce el alcalde Julián Zacarías Curi.

Esos “donativos”, indicó, son considerados ingresos extraordinarios para las arcas municipales y deben ser motivo de amplia informados, con claridad, por parte de la Comuna.

Sobre el mismo tema, el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index Yucatán), Alejandro Guerrero Lozano, señaló que la presunta exigencia de “donativos” en Progreso equivaldría a “un balazo en el pie”, pues impactaría en los proyectos de inversión en el principal puerto del sureste del país.

El dirigente aseguró que en el caso de Index no tiene conocimiento de alguna petición de dinero a sus agremiados, aunque esto no significa que no pudiera ocurrir.

Gobierno de Yucatán responde sobre ''donativos'' en Progreso

Ayer mismo, a solicitud nuestra, el gobierno del Estado nos envió un posicionamiento sobre este caso.

En breve comunicado, el Ejecutivo expone:

“El gobierno del Estado informa que es respetuoso de la autonomía municipal y puntualiza que si algún particular o empresario considera que en algún momento se violan la ley y sus derechos, deberá actuar en consecuencia.

“La actual administración seguirá trabajando en equipo con los tres órdenes de gobierno para seguir transformando la economía del Estado y para lograr que la mayor parte de los yucatecos se siga beneficiando con las acciones que hoy nos permiten ser un estado competitivo en conectividad marítima, aérea y, próximamente, en materia ferroviaria.

“Asimismo, vigilará las condiciones de certeza jurídica y la seguridad patrimonial para seguir fomentando fuentes de empleo”.

Como publicamos en la columna Plaza Grande, han trascendido quejas de empresas relacionadas con la actividad marítima y portuaria por la exigencia de “donativos” millonarios, que atribuyen al alcalde Zacarías Curi por medio de la Oficialía Mayor de la Comuna.

El primer regidor admitió que el Ayuntamiento recibe “donativos” de empresarios, pero argumentó que son resultado de “gestiones”. Incluso, proporcionó una lista de obras que se han realizado en el puerto y sus comisarías con dinero de esas aportaciones “voluntarias”.

¿Qué empresas son las que otorgan ''donativos''?

Enterado del caso por el Diario, el abogado Muñoz Silva declaró que todo dinero que se done a la Comuna es considerado ingreso extraordinario y, como tal, se debe informar del origen.

El exjuez de paz subrayó que en el caso de los “donativos” que admite Zacarías Curi no hay suficiente información.

El Ayuntamiento, enfatizó, debe dar a conocer la lista de empresas y empresarios que han hecho donativos, las cantidades y los rubros en que se han invertido.

El abogado adelantó que solicitará a la Dirección Municipal de Acceso a la Información Pública todo lo relacionado con los donativos que recibe la Comuna progreseña.— GABINO TZEC VALLE / ÁNGEL NOH ESTRADA