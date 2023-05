Saturada la pesca de mero en Yucatán

PROGRESO.— El problema de la baja captura de mero, negrillo y otras especies marinas es que hay muchos barcos, cientos de lanchas y miles de pescadores, además de la imparable pesca furtiva, declara Román Duarte Caballero, veterano pescador de 80 años de edad que durante 55 años fue patrón de barcos de la flota mayor de Yucalpetén.

Otros patrones de barcos como Raúl Canul y Antonio Chalé señalan que cada día se tienen que alejar de la costa, navegar hasta 100 millas, después del arrecife Alacranes que está a 65 millas (130 kilómetros al norte de Progreso) para obtener regular pesca de mero y negrillo, que cada día está más escaso y ya dejó de ser la principal pesquería de Yucatán.

Duarte, quien este miércoles acudió a las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smpapap) a ponerse al día en sus pagos, comentó que por su edad, 80 años, dejó de viajar en barcos para pescar, ya se retiró de la actividad, pero conoce cómo funciona la pesca.

Recordó que comenzó a pescar desde los 11 años de edad, cuando todavía no existía el puerto de abrigo de Yucalpetén, que se fundó en 1968; en aquella época solo habían unos 40 barcos de la flota mayor, pero la flota fue creciendo y ahora hay más de 600 embarcaciones, cientos de lanchas ribereñas y miles de pescadores.

Hasta hace 20 años, recuerda, cuando llevaba el barco “Titán”, de la empresa Pescados Mexicanos, capturaban hasta 7,000 kilos de mero y negrillo, y 11 toneladas de pulpo, ahora los barcos traen de 1,000 a 1,500 kilos, otros 700, y se tienen que alejar mucho de la costa.

La demanda de mero, saturada por pescadores

En su opinión la naturaleza da todo lo que tiene, pero el problema es que son muchos los pescadores, miles de lanchas que todos los días del año están depredando, no dejan reproducirse a la especie marina, la veda del mero no la respetan, la pesca furtiva está imparable, hay muchos buzos que sacan de todo.

Considera que para hacer efectiva la veda del mero, durante los dos meses que se aplica, no se debe permitir que salgan barcos para pescar canané y guachinango, pues en el mar de todo cae, pescan mero y lo venden, por ese motivo la veda no es efectiva, para que funcione tiene que ser pareja, que todos los barcos queden amarrados y vigilar que se cumpla, que las lanchas no pesquen mero.

También se refirió al número de alijos que llevan los barcos, en su opinión la Capitanía de Puerto solo debería de autorizar que lleven 12 alijos como máximo, porque de esa manera al caer la tarde se pueden pasar a recoger todos los botes, pero en cambio si llevan 20 (alijos) al patrón no le alcanza el tiempo para pasar por todos, oscurece y es cuando se extravían y ocurren las desgracias.

Además se trata de pescar y no de depredar, si se llevan muchos alijos, se va a pescar más, pero se está depredando, así que hay que poner orden, mucho orden, porque si no, llegará el día en que ya no haya mero y escasee el pulpo y la langosta que pescan furtivamente.