Madres de Sinanché se quedan sin fiesta; acusan al Ayuntamiento

Un amargo Día de las Madres vivieron algunas mujeres de Sinanché porque no pudieron disfrutar de la tradicional celebración que organiza el Municipio.

El Ayuntamiento celebró a las madres de Sinanché el pasado martes. La cita era a las 6:30 de la tarde, al llegar recibían un ticket para entrar a la rifa de obsequios, también recibían un platillo y una palangana de plástico como regalo.

Hasta ahí todo parecía ir bien. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y llegaban más invitadas los obsequios y la comida fueron insuficientes.

Las denuncias por medio de las redes sociales no tardaron en llegar.

“Anoche me quité enojada del parque, ya que fui al festival del Día de las Madres, porque fue invitación abierta para todas. Resulta que cuando llegué no quedaba obsequio, platillo y menos números. Fuimos varias mamás que nos quedamos sin nada”, denunció en Facebook Amy Moo Sánchez.

Por su parte, la señora Martita Pech comentó en Facebook que pese a permanecer durante todo el evento no recibió cena. “Tres horas sentada y no me tocó ni platillo, y eso que no llegué tan tarde, solo quería una licuadora”.

Alcaldesa "queda a deber" a mujeres de Sinanché

El enojo de los ciudadanos lo expresaron contra la alcaldesa Felipa Nery Mena Aguilar, ya que aseguran es primera vez que algo así ocurre.

“Su esposo (Felipe Rojas Escalante) fue presidente tres veces y siempre hizo las cosas bien. El doctor sí trabajó bien, pero su esposa no”, dijo un ciudadano que pidió anonimato.

Sinanché es uno de los municipios investigados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por hechos relacionados con el probable desvío de recursos públicos en 2022.