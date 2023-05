Nuevas promesas a comunidades aisladas en Valladolid

VALLADOLID.— Comisarios de cuatro comunidades ubicadas cerca del territorio de Quintana Roo, pero que pertenecen a este municipio, expusieron las necesidades que tienen desde hace muchos años, debido a que viven en un “limbo jurídico”, pues no se ha precisado a qué localidad pertenecen, de modo que no reciben atención oficial en los servicios más elementales como es el médico, y no reciben ningún tipo de apoyo oficial.

Días atrás publicamos que autoridades municipales de las comunidades de Solidaridad (Playa del Carmen), pretenden anexar a su municipio algunas comunidades como Punta Laguna y Campamento Hidalgo, debido a que los habitantes de esas poblaciones se los pidieron, lo que causó que posteriormente el alcalde Alfredo Fernández Arceo los calificara de “buitres políticos que solo están en busca de un poco de carne electoral”.

Los habitantes de Campamento Hidalgo, Punta Laguna, Villa Guadalupe y Bolmay cuentan con credenciales de elector con domicilio en Chemax, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) se negó a expedírselas con domicilio en esta ciudad, ya que esas comunidades están relativamente cerca de ese vecino municipio.

El punto es que esas comunidades pertenecen a Valladolid, pero cuentan con credenciales de elector de Chemax, y, debido a ese conflicto las decenas de familias que viven en esa zona no reciben apoyos oficiales de ninguno de los municipios involucrados, incluso los mismos pobladores denunciaron que en su momento han sido utilizados electoralmente por el vecino municipio.

Los comisarios municipales Aurelio Xiu Uch, de Villa Guadalupe; Augusto Canul Abán, de Punta Laguna; Cornelio Chay Chan, de Bolmay, y José Alfredo Poot Canché de Campamento Hidalgo, fueron invitados por el alcalde Fernández Arceo para que sean ellos mismos quienes expliquen las necesidades que tienen y que han padecido durante muchos años.

Augusto Canul Abán y José Alfredo Poot Canché, de Punta Laguna y Campamento Hidalgo, respectivamente, recordaron que en administraciones pasadas les construyeron sus centros de salud, y cada semana llegaban las caravanas de salud de Yucatán, sin embargo al enterarse que estaban en territorio de Quintana Roo, dejaron de llegar a las comunidades.

Ante tan situación se ven obligados a viajar hasta la comunidad de “Ignacio Saragoza”, Quintana Roo, para recibir servicio médico, incluso aseguraron que no cuentan con ningún tipo de atención. No tienen apoyos de los programas oficiales del Estado y del gobierno federal como son del Bienestar que incluye becas para los jóvenes y para los adultos, así como tampoco reciben apoyos los campesinos.

Los comisarios reconocieron pertenecer a Valladolid y agradecieron el hecho que el alcalde se ocupe de resolver el problema ante las autoridades correspondientes y aseguraron querer seguir perteneciendo a este municipio.

En la rueda de prensa, el alcalde Fernández Arceo, en primera instancia les ofreció rehabilitar los centros de salud que ya están deteriorados por estar abandonados y enviarles cuando menos una vez a la semana un médico para que los atienda.

De la misma manera recordó que ante la falta de respuesta del Congreso del Estado para que interceda ante el INE para el cambio de las credenciales de elector, ahora tendrá que acudir a la Cámara Baja y de ser posible llegar al Senado de la República, de modo que no descansará hasta que se le haga justicia a las familias de estas comunidades que han vivido durante muchos años en una laguna jurídica y en el “limbo”.— Juan Antonio Osorio Osorno