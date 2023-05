Opinan que no deben prohibir los espolones en Progreso

PROGRESO.— Yo soy testigo de cómo la erosión marina destruyó las dunas y extenso tramo de la playa de este rumbo de la ciudad, afirma Jorge Díaz Aguilar, meridano de 84 años de edad, quien desde hace nueve años vive en un departamento del condominio Pluma y Lápiz, ubicado en la calle 21 con 50 de la colonia Ismael García, en el oriente del malecón.

El residente progreseño lamenta que las autoridades federales, estatales y municipales no hagan nada para evitar que el mar siga su imparable avance.

En un recorrido se observa que sin playa está toda la zona de Pluma y Lápiz. La erosión marina abarca desde la 50 hasta la 54, hay tramos que no tienen playa y otras partes donde el mar se está “comiendo” la duna costera y amenaza con llegar a los cimientos y paredes de las casas de veraneo.

Díaz Aguilar narra que vivió la mayor parte de su vida en Monterrey, hace nueve años retornó a Yucatán y decidió establecerse en este puerto, en el condominio.

“Me gustó Progreso por su tranquilidad, el condominio tenía mucha playa, con duna costera alta, pero en el lapso de un año el mar comenzó a avanzar”, recuerda.

Al desaparecer la duna, agrega, aparecieron dos espolones que fueron colocados hace varios años y sirvieron para recuperar la playa, el mar avanzó y se “comió” la duna, al grado de dejar sin playa esa parte de la costa del puerto.

El meridano, quien vive con su esposa en el departamento, subraya que es lamentable que las autoridades no hagan nada para frenar la erosión, parece que no les preocupa que el puerto se vaya quedando sin playas, así está pasando en Chelem y Chicxulub, solo en Chuburná no hay mucha erosión.

En su opinión no deben prohibir los espolones, sino autorizar que se construyan para recuperar playa y salvar las casas, así como también deben llevar al cabo un programa de recuperación de la costa.— Gabino Tzec Valle