Alcalde cumple promesa a cuatro comunidades

VALLADOLID.— Cumpliendo la promesa que hizo el viernes, el alcalde Alfredo Fernández Arceo viajó a Ciudad de México para llevar oficios al Congreso de la Unión y al Instituto Electoral Nacional (INE) para pedir que se reconozca a las poblaciones de Bolmay, Punta Laguna, Campamento Hidalgo y Villa Guadalupe como comunidades pertenecientes a Valladolid, con el fin que empiecen a recibir los apoyos oficiales de gobierno.

Los comisarios municipales Aurelio Xiu Uch, de Villa Guadalupe; Augusto Canul Abán, de Punta Laguna; Cornelio Chay Chan, de Bolmay, y José Alfredo Pool Canché, de Campamento Hidalgo, fueron invitados a la rueda de prensa que el alcalde llevó al cabo el viernes.

Cada uno de los comisarios expuso las necesidades que tienen en sus pueblos y coincidieron en que no reciben apoyos oficiales de ningún gobierno debido a que pertenecen a Valladolid, pero el 50% de cada población tiene credenciales de elector con dirección en Chemax.

Pero ese Ayuntamiento tampoco los apoya.

Las comunidades en donde viven en promedio alrededor de 600 personas están ubicadas en territorio de Quintana Roo, casi pegado al ejido de Chemax, pero pertenecen a Valladolid.

Sin embargo, debido a que las credenciales del INE no son de Valladolid, el presidente municipal no puede otorgar los apoyos y la gente no puede ni acceder a los programas federales y estatales. El ayuntamiento de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, se interesó en anexar a dichas comunidades al municipio del vecino estado.

En respuesta, Fernández Arceo calificó de “buitres políticos” a las autoridades, ya que solo buscan un poco de carne electoral para beneficiarse y luego los abandonarán, afirmó.

El viernes el alcalde ofreció llegar al Congreso de la Unión y, si es necesario, hasta el Senado de la República, para hacerle justicia a las decenas de familias que viven en esas comunidades y que desde hace muchos años están sumidos en “una laguna jurídica” porque les niegan cambiar los datos de su credencial de elector.

El mismo viernes viajó a Ciudad de México para llevar los oficios correspondientes al Congreso de la Unión y al INE, para pedir que intervengan en los casos.

Los diputados federales del PAN Rommel Pacheco y Cecilia Patrón Laviada fueron los encargados de atender y apoyar al alcalde en la capital del país, para cumplir con su ofrecimiento.

Posteriormente, se acercará el servicio médico que tanto necesitan las familias de las comunidades afectadas, pero primero se llevarán al cabo los trabajos de rehabilitación de los centros de salud que hay en cada asentamiento, según dio a conocer Fernández Arceo.— Juan Antonio Osorio Osorno