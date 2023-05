Los padres deben comprender, guiar y apoyar al hijo, opina maestro en Progreso

PROGRESO.— “Si volviera a nacer con gusto volvería a ser maestro”, dijo Pedro Enrique Gutiérrez Domínguez, quien ayer lunes recibió el galardón municipal de Maestro Distinguido de Progreso en 2023 y es conocido como “Tigre” y “Pingüino”, sobrenombres que ganó en las aulas y los campos deportivos en sus épocas de gloria como beisbolista.

Un maestro es guía, padre y ejemplo para los niños y jóvenes, el magisterio se ejerce con vocación, señaló al recibir el reconocimiento.

De 82 años de edad y 48 años de maestro de educación primaria, especial y bachillerato, Gutiérrez Domínguez, oriundo de Chicxulub Puerto, fundó dos escuelas.

En 1981 fundó la primaria 20 de Noviembre, el primer colegio que abrió en la comisaría de Flamboyanes.

En 1985 fundó el Centro de Atención Múltiple No. 5, la primera escuela de educación especial de Progreso.

Ayer lunes a las 9 de la mañana, Gutiérrez Domínguez recibió el reconocimiento de Maestro Distinguido de 2023, que le entregó el alcalde Julián Zacarías Curi en el Paseo de Arte, Educación, Cultura e Historia, en la Casa de la Cultura, en esta ciudad.

Fue cácher en los equipos de béisbol San Luis y Alijadores, los dos de Chicxulub Puerto; el pícher fue Ricardo Alfredo Pech Domínguez, Maestro Distinguido de 2022 y también de ese puerto.

Ambos docentes se encontraron ayer en la ceremonia, hablaron de un juego casi perfecto en la Liga Conkaleña, solo faltaba un out, pero algo pasó y no fue perfecto.

Los dos profesores quedaron en platicar, en entrevista, de ese emocionante partido, del que se deben acordar los antiguos peloteros.

Egresado de la Escuela Normal Urbana Rodolfo Menéndez de la Peña, Gutiérrez Domínguez dijo que en 1963, a los 20 años de edad se tituló de maestro de educación primaria, y salió dispuesto a conquistar al mundo y ejercer el magisterio, así que viajó a Chihuahua para trabajar en la Sierra Madre Occidental, en la escuela Niño Artillero.

Como profesor, recordó, vivió una época muy difícil en Chihuahua, donde tuvo que soportar el frío, pero tuvo muchas satisfacciones y experiencias, comenzó a dar clases en una comunidad rural, de agricultores.

Frío durísimo

“Muchacho con ansias de salir adelante, soltero, a conquistar el mundo, me enfrenté a las costumbres, al modo de hablar y al clima durísimo por el frío, pero muy bonito”, rememoró.

En Yucatán laboró en Sotuta, Izamal, Mérida y Progreso. Ya se jubiló.

Ayer recordó que en bicicleta viajaba a Tabi, Sotuta, “pero en época de lluvias, el lodo del kancab (tierra roja) me llegaba hasta la cintura, pero todo lo hice por amor a la educación, se acentuó la vocación y convertirme en verdadero guía.

“Para mí, ser profesor es lo máximo, así que el día que me muera y, como dicen a veces, si llega uno de nuevo también me gustaría ser maestro, pues me gusta guiar, aconsejar, hacer que entren en razón, en este caso los niños que, a veces, en muchos hogares hay incomprensión hacia ellos, hay padres de familias muy autoritarios que hasta se pasan, eso no quiere decir que el que tenga la autoridad sea una persona que quiera hacer lo que le da la gana con su familia.

“El sentimiento que debe existir hacia los hijos es apoyarlos y guiarlos en su educación y formación, porque van a ser los futuros ciudadanos. ¿Y cómo van a hacer para entrar a trabajar sin educación y preparación? Hay padres que utilizan a sus hijos para hacer negocios malos”, indicó.

Opinó que los tiempos actuales demandan que el maestro debe tener sensibilidad para poder apoyar a los niños en libertad e inclusión, que los niños sean iguales y no haya diferencias entre ellos, que la educación se vaya dando de acuerdo con estos tiempos en los que ahora se cuentan con muchas herramientas tecnológicas, aprovechar todo eso.

Antes no había nada de eso, pero el maestro quería salir adelante, ayudar a los niños y darles afecto, destacó.

En su mensaje del Día del Maestro, Gutiérrez Domínguez expresó que tanto niños como maestros aprovechen el momento que están juntos, que el sentimiento de afecto sea la semilla para salir adelante en todo.

Su familia

Hijo de Ángel Gutiérrez Valdés y Margarita Domínguez, el profesor Pedro Enrique nació el 14 de febrero de 1941. Él y su esposa, la maestra Sara Pech Estrada, tienen cuatro hijos: los docentes Ángel, Maribel y Xail, y el cirujano dentista Enrique.

El Maestro Distinguido de Progreso cursó la primaria en las escuelas Andrés Quintana Roo, en Chicxulub, y Mártires de Chicago, en esta ciudad; la secundaria, en la Carlos Marx, en este puerto, y luego ingresó en la Normal, donde se tituló de Profesor en Educación Primaria Elemental y Superior.

Es también Licenciado en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Licenciado en Educación Especial por la Escuela Normal de Especialización en Ciudad de México.— Gabino Tzec Valle