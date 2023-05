Por qué el edil de Motul viaja tanto a Tizimín

TIZIMÍN.— Desde que adquirió propiedades en el oriente del Estado, al alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, se le ha estado viendo con bastante regularidad en este municipio y también en Panabá.

Al presidente municipal militancia priista de Motul se le ve no solo en sábados y domingos, sino también entre semana paseándose por Tizimín y Panabá atendiendo asuntos personales de sus ranchos y desatendiendo, según personas que lo han visto e identificado, su labor como primer edil.

En conocidas fondas y restaurantes Roger Aguilar es visto con otras personas que parecen estar a su servicio.

El domingo pasado fue la vez más reciente que se le vio en un taller de motos ubicado frente al jardín de niños “María Romero” por lo que no faltaron tizimileños que alertaron de su presencia pues su camioneta Cheyenne es de las pocas que hay en Tizimín y no pasa inadvertida.

Con sandalias, gorra y con vestimenta casual estaba el alcalde motuleño quien llevó al mencionado taller una motoneta a bordo de un remolque.

“Nada nuevo”

Para algunos tizimileños no es nada nuevo que Aguilar Arroyo se pasee por la ciudad haciendo diligencias, pues además del millonario rancho que adquirió en Panabá se habla de otras propiedades que tiene en Tizimín, como una que compró cerca de Colonia Yucatán, de 700 hectáreas, donde ha estado moviendo demasiado ganado.

Hay vaqueros de la zona que han visto cómo entran camiones repletos de ganado y en algunas ocasiones el mismo alcalde realiza la movilización.

Colyuctecos indican que de dos a tres veces a la semana ven al motuleño frecuentando sus propiedades.

También, gracias a la amistad que mantiene con conocidos ganaderos del municipio, Aguilar Arroyo es invitado incluso a participar en cabalgatas y en ferias donde llega con caballos de pura sangre.