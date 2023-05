Timadores siguen impunes; no hay avances contra defraudadora en Valladolid

VALLADOLID.— Vecinos de la población de Temozón fueron víctimas de un megafraude cometido por una empresa representada por Luis Enrique Cen Cahum, a quien junto con su directiva denunciaron ante la Fiscalía desde el año pasado y que hasta ahora no les hacen justicia, por lo que anteayer acudieron al Juzgado de Control con sede en esta ciudad a una audiencia y exigir que se proceda en consecuencia, pero varios de los denunciados no acudieron porque se reportaron enfermos, según demostraron con comprobantes médicos por sus representantes legales.

Israel Mena Novelo, uno de los afectados, explicó que desde 2019 se inició el fraude con la llamada pirámide, la cual consistió en aportar dinero con el ofrecimiento que la empresa les pagaría en primera instancia el 8% de interés mensual de lo que aporten.

El primero que aportase su dinero, al sumar a más adeptos al plan, se le subiría hasta el 30% de interés en el mismo periodo, para lo cual utilizaron a promotores y enganchadores a quienes supuestamente les pagaron para hacer creer que la empresa sí pagaba lo ofrecido, lo cual incluso presumieron entre sus víctimas con el objeto de animarlos.

Ante esta situación fue aumentando el número de interesados hasta llegar a 108 los defraudados que aportaron diversas cantidades, pero a nadie le pagaron lo ofrecido, por lo que comenzaron a preocuparse y empezaron a exigir sus respectivos pagos, lo cual se negaba hacer Luis Enrique Cen Cahum, quien es hijo de Asunción Cen, empleado del ayuntamiento de esta villa y quien al parecer pretende ser candidato a la alcaldía por Morena.

Mena Novelo, recordó que hace algunos meses le entregaron un oficio al gobernador Mauricio Vila Dosal para que intervenga en el caso y presione a la Fiscalía para que proceda en consecuencia, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.

¿Quiénes son los afectados en el megafraude de Valladolid?

Además de Luis Enrique Cen Cahum, quien es la cabeza de la supuesta empresa, están en el mismo comité Alejandro Canché Cen, Ángel Canché Pool, Alejandra Canché Pool, Valentina Vázquez Chan, Gustavo Vázquez Chan, Rodrigo Rafael Can Cahum, Gerónimo Aguilar Canché y Asunción Cen Ciau, a quienes se les denunció en su momento ante la Fiscalía, detalló Israel Mena.

El defraudado explicó que en su caso personal aportó $800,000 a la empresa y nunca recibió ningún peso de interés. Entre los 108 afectados aportaron $17.5 millones, pero nadie ha recibido ningún peso de interés como se los ofrecieron.

La fuente explicó que la directiva de la empresa, incluyendo al cabecilla, son vecinos de Temozón y viajan a varias partes del país como ciudades de Quintana Roo donde cometen el mismo delito, pero hasta ahora ninguna autoridad les ha puesto un freno.

También comentó que las víctimas, entre ellas él mismo, confiaron en la buena fe de esa empresa, pero resultó que son defraudadores y lo que más les preocupa es que la Fiscalía del Estado no actúa en consecuencia.

Al ser entrevistado ayer recordó que el lunes pasado acudieron al Juzgado de Control con sede en esta ciudad a una audiencia y exigir justicia, pero varios de los involucrados, con artimañas de sus abogados argumentaron, que no acudieron porque están enfermos, incluso lo demostraron con constancias y recetas médicas que les aceptaron.

El afectado dijo que el proceso ya lleva varios meses y hasta el momento el Juzgado no ha procedido en consecuencia por lo que piden la intervención del Poder Judicial del Estado y del ejecutivo estatal, ya que está de por medio el patrimonio de muchas familias afectadas.