MÉRIDA, Yucatán.— El Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), dio a conocer su boletín del Estado del Tiempo para este viernes 19 de mayo de 2023, en el que se prevé para hoy ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de despejado a medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias dispersas y de diferente intensidad en la ciudad de Mérida y sus colindancias por la tarde y en las zonas este y sureste del estado, soplarán vientos del este y del sureste y del noreste en la costa y zonas aledañas.

El Tiempo en Mérida

En el pronóstico de las temperaturas máximas se espera que oscile de entre los 32.0° Celsius a 34.0 °C en la costa y de 35.0 °C a 37.0 °C en la ciudad de Mérida, de 37.0 °C a 39.0°C en el resto del estado en las primeras horas de la tarde y la temperatura mínima oscile de entre los 22.0°C a 25.0 °C en el amanecer de mañana sábado.

Asimismo, se esperan altos valores de humedad al amanecer arriba del 90% y bajos valores de humedad del 45% para las primeras horas de la tarde.

Con relación a la sensación térmica (bochorno) se espera oscile de entre los 47.0 °C a 49.0 °C, la radiación solar sea de entre 1,100 a 1,200 watts/m2 y la radiación ultravioleta sea de entre 11 a 12 unidades.



En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que a las 5:56 .am., la temperatura en Mérida era de 26° Celsius, con humedad del 82% y viento:del sureste de 8 km/h.

Palma Solís anticipa que el fin de semana continuarán los chubascos y las tormentas, con temperaturas bastante calurosas, mucho bochorno.

El experto anticipó que, a partir del domingo las lluvias podrían intensificarse.



Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.

