Marchan unos 50 tizimileños por el Día del Trabajo; exigen aumento salarial

TIZIMÍN.— “Nadie nos calla, nadie nos intimida y nadie nos silenciará para reclamar nuestros derechos”, expresó de manera enérgica Nelva Puc Sulú, delegada de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de esta ciudad durante la marcha pacífica realizada ayer para conmemorar el Día del Trabajo.

Unos 50 trabajadores se reunieron en la explanada del exconvento para dar inicio a una caminata poco después de las 8 de la mañana.

Se dirigieron frente al Palacio Municipal, donde se quedaron unos minutos con tres pancartas en mano con los siguientes mensajes:

“El trabajo aumentó y el salario no ha llegado el aumento que se decretó el mes de enero del 2023”, “Señor presidente (Pedro Couoh Suaste), necesitamos el aumento otorgado el primero de enero de 2023 que hasta la fecha no nos ha dado con su retroactivo correspondiente a la fecha de hoy” y “Presidente y regidores, ustedes pueden vivir con $172 pesos diarios? pues nosotros tampoco. Exigimos el aumento al salario minino de $207”.

Posteriormente, los trabajadores rodearon el parque principal y, luego, se apostaron en el parque Benito Juárez, donde la delegada de la CROC hizo un llamado a las autoridades municipales.

Nelva Puc lamentó que no hayan participado todos los trabajadores sindicalizados.

“La gente que no vino fue porque fue reprimida por las autoridades”, afirmó.

También lamentó que ninguna autoridad haya encabezado la actividad.

“Sin embargo, como dijo un compañero, estamos los que tenemos que estar; agradezco a los que nos acompañaron porque son los que representan las diferentes áreas”, resaltó.

La delegada hizo un recuento de la lucha para conmemorar la fecha y dijo que el sindicato de la CROC no se vende ni mucho menos hará tratos por lo “obscurito”.

“Esta organización nos ha costado muchos años para constituirlo legalmente, me siento honrada de representarles como delegada y mientras yo exista defenderé sus derechos delante de cualquier autoridad en turno; nadie nos calla, nos intimida y nadie nos silenciará para reclamar nuestros derechos”, expresó.

“Quiero pedir de forma enérgica nuestro aumento que nos fue otorgado el 1 de enero, es algo que a ustedes les corresponde, no estamos pidiendo limosna, ni migajas y lo vamos a pedir con retroactivo de enero a mayo.

“Que no diga el presidente que no se le pidió formalmente con oficio extendido y hasta hoy no ha habido respuesta”, recordó.

“Estamos aquí para manifestar nuestras necesidades, porque el sueldo de hoy no es un lujo, apenas nos alcanza y lo podemos ver en las alpargatas de nuestras compañeras, es un ejemplo claro que nadie puede vivir con $172 diarios”, añadió.

La líder de los obreros enfatizó que hay que respetar los derechos laborales y ayudar a que los trabajadores busquen el sustento con los días de descanso que les corresponden.

“No me avergüenzo de ser empleada del Ayuntamiento; no acepto que digan que son flojos, se trabaja conforme a la ley y así se debe pagar.

“No tengan miedo, no se sientan intimidados por un jefe de área, porque ellos se van y nosotros seguiremos limpiando la ciudad de Tizimín”, exhortó.

Felipe Canché Uh, secretario general de los trabajadores de la CROC, manifestó su enojo contra las autoridades, pues, aseguró, obligan al personal a laborar los sábados sin un aumento salarial u horas extras.

Esos días son los que muchos de ellos aprovechaban para realizar otro tipo de trabajo, ya que no les alcanza el sueldo que ganan y ahora es imposible porque les piden trabajar sin ofrecerles el pago por las horas extras, lamentó Canché Uh.

En la marcha también acudió Guadalupe Homa Medina, en representación una empresa de gas de la localidad.—Wendy Ucán Chan