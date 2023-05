Recriminaciones hasta al alcalde de Progreso en marcha obrera

PROGRESO.— Trabajadores de cuatro sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) marcharon ayer lunes, Día del Trabajo, en esta ciudad.

Por primera vez se plantaron durante 10 minutos frente al Palacio Municipal exhibiendo pancartas contra el alcalde Julián Zacarías Curi, quien aspira a la candidatura del PAN a gobernador, y después reanudaron la marcha.

También por vez primera el mitin del Día del Trabajo no se hizo en el parque principal, sino en el parque de los Mártires de Progreso, en la 31 con 98, frente a la capilla de Guadalupe.

No marcharon los croquistas ni los volqueteros de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Marcharon poco más de 200 cetemistas: taxistas, trabajadores de Agua Potable, alarifes de Progreso y Chicxulub, algunas fileteadoras y deshuesadoras.

A las 8 de la mañana, salieron del local de la CTM, calle 78 con 39, encabezados por Carlos Rubio, empleado municipal y secretario general de la Federación de Trabajadores de Progreso (FTP) de la CTM, y por Javier Carvajal García, líder de los taxistas.

Señalamientos a alcalde progreseño

Caminaron a la 78 con 33, de ahí en sentido contrario al tránsito avanzaron hasta la 80, doblaron al Norte y, al llegar al Palacio, se plantaron durante 10 minutos.

En las pancartas de protesta contra el alcalde se leyó: “Julián Zacarías que las obras en Progreso y las comisarías sean también beneficio para los albañiles locales”, “Los albañiles de todo Progreso continuamos olvidados”, “Julián Zacarías tiene en el olvido al sector obrero”, “Los alarifes de Progreso necesitamos trabajo, no más empresas extranjeras”.

En otra escribieron “Señor alcalde, a las deshuesadoras y los fileteros nos afecta directamente la veda del mero, tómese (a ellos en cuenta) en los programas de zona federal” (en alusión al empleo temporal que se paga con lo que se cobra de derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre, Zofemat).

La marcha acabó a las 9 de la mañana en el parque de Los Mártires de Progreso.

En el mitin , Carlos Rubio, Javier Carvajal y Manuel Basto Rivas, los oradores, dijeron que el sindicalismo está fuerte, hay sed de justicia y los políticos solo buscan a los trabajadores en los períodos electorales.

“Ya vendrán a pedirnos nuestro voto, y les pondremos condiciones”, expresó Carlos Rubio.

Basto Rivas dijo que es hora “de levantar la voz, dar la cara y no escondernos, como muchos lo hacen, no guardarnos detrás de otro para que sea él el que dé la cara. ¡Vamos, sí es posible, a defender nuestros derechos! porque, si no, seguiremos siendo pisoteados”.

Por su parte, Carvajal señaló que “es una pena que muchos líderes sindicales están vendidos por un puesto político, por un puesto de senador o diputado y dejan desamparados a los sindicatos, esperamos que el nuevo líder de la CTM de Mérida nos apoye para que ya no haya sindicatos desmembrados, sino que estén unidos para hacer frente a la autoridad para no ir solos a la guerra”.