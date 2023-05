Cisma de músicos: nueva agrupación

IZAMAL.— Veinticinco músicos de esta ciudad se afiliaron a la delegación 295 del Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán (SUFY), que anteanoche jueves se formó y tiene como dirigente a Jesús Gregorio Euán Cauich, “El escorpión de los teclados”.

La nueva agrupación local desconoce a José Quijano May, “Fibra Musical”, nombrado recientemente secretario general de la Subsección del Sindicato de Trabajadores de la Música de la República Mexicana en Izamal.

El grupo de Euán Cauich acusó a Quijano May de exigir una arbitraria cuota de $600 a los músicos para trabajar en cada evento público en la ciudad y comisarías de Izamal, e invitó a Miguel Gómez López, líder estatal del SUFY a la reunión de anteanoche.

En esa reunión, los inconformes, con el aval de Gómez López, formaron la delegación 295 del SUFY en Izamal.

Euán Cauich es el presidente; Juan Araujo, secretario; Johnny Arias May, tesorero; Rodolfo Puc Alpuche, primer vocal, y Saúl Alpuche Piñeiro, segundo vocal.

Quijano May no representa al SUFY estatal y su nombramiento como representante nacional no le da facultades para establecer y cobrar cuotas a los músicos de Yucatán y mucho menos a los de Izamal, dijo Gómez López en la reunión.

Euán Cauich, a su vez, aseguró que la nueva agrupación no cobrará cuota.

Añadió que “vamos a entablar diálogo con las autoridades para darles a conocer que este tipo de situaciones no se deben dar ni muchos menos tolerar.

Vamos a respetar a las autoridades y pedimos que sean recíprocos con los músicos de Izamal, ya que están buscando el sustento para sus familias y hay que respetar eso, expresó el nuevo líder.— Megamedia