Sigue el bloqueo en contra del viaducto de Progreso: son 3,500 inconformes, dicen

PROGRESO.- Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos, que agrupa a habitantes de las calles 82, 84 y 86 que se oponen a la construcción del viaducto elevado, afirma que cuenta con el respaldo de 3,500 firmas de vecinos del puerto que manera espontánea firmaron para apoyar la lucha y son también personas que se oponen a esa obra.

También calificó de mañoso y desleal las declaraciones del secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, quien en una reunión con empresarios anunció que en un mes deben comenzar los trabajos del viaducto elevado.

En medio de los gritos de no al viaducto de los poco más de 200 personas que asistieron a la junta informativa, entre vecinos de las calles 82, 84, 86, las transversales, así como de simpatizantes que viven en otras colonias, Raymundo Santana cuya vivienda se ubica en la calle 37 entre 82 y 84, remarca “hay más de 3,500 firmas y puede ser que lleguen a las 4,000 (firmas) de progreseños que están en contra del viaducto, en comparación con las 700 (firmas) que tienen (los del gobierno), eso demuestra que la mayor parte de Progreso no quier el libramiento”.

Antes de iniciar el bloqueo de la calle 82, ya casi al finalizar la junta informativa del vienes por la noche, que comenzó a las 7:15 y terminó a las 20 horas, los vecinos desplegaron el tendedero de firmas de progreseños que respaldan la lucha de los vecinos “ si alguien tiene dudas podemos comprobar que las firmas son auténticas”, dijo Santana Góngora.

Vecinos de Progreso, sin respuesta de AMLO

Raymundo Santana hizo un balance de la lucha que iniciaron hace unos seis meses, se refirió a Las demandas de amparos, los escritos entregados al presidente Andrés Manuel López Obrador e indicó que hasta la fecha no han tenido respuesta de parte de AMLO, pero que esperan que al leer el segundo sea más empático e indicó que ya presentaron pruebas, argumentos y pruebas periciales realizadas por una experta que demuestra que se va afectar el subsuelo y los manglares.

Dijo que se pretende realizar la obra en medio de procesos electorales más trascendentales de nuestra historia y ahí se vera si la dádiva de 40 y 80 pesos diarios son suficientes para subsanar las molestias que lleva dicha obra además de las inundaciones que se va a padecer.

Por nuestras protestas y luchas, continuó, el gobierno presenta un programa de inmunización el cual nos resulta miserable e insultante si tomamos en cuenta todos los perjuicios que la obra lleva, recabamos firmas y juntamos más de 3,500 contra las 320 presentadas por el gobierno.

“Sobre las declaraciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández , seguimos con la misma postura de que es un comentario mañoso, desdeñoso y desleal ya que tanto él como el gobernador del estado en su conferencia de prensa incluyendo la mañanera nunca mencionan la obra y solo se refieren a la ampliación del puerto de altura”.

Quejas por viaducto en Progreso

“Señores esto no es un juego, si el gobierno piensa que estamos jugando, la obra es ilegal, porque no hubo consulta ciudadana. Entre los que habitan en la calle 82 crece el temor, la ansiedad, crece el no saber qué va a pasar con nosotros. Muchos no tienen la economía para rentar una casa que ahora cuesta $12,000 mínimo. ¿Qué va a pasar viviendo en la puerta de mi casa, que va a pasar”, comentó Pablo, vecino de la 82.

¿Qué va a pasar si mi casa se derrumba y si se cuartea, qué va a pasar, que va a hacer el gobierno al respecto. A la fecha no tenemos una respuesta concreta. No ha existido ese diálogo, ha sido unilateral. Simplemente vienen a decir que acepten, se va hacer porque se va a hacer. No estamos en contra del progreso, ni de la economía, ni de la metropolización de la ciudad, sino que estamos en contra de la clara violación de nuestros derechos más fundantales de una vivienda y vida digna- Nos lo está quitando el gobierno y no está haciendo nada, no da la cara ni explicaciones, las manifestaciones deben ser de menos a mas, el movimiento sigue el pie”.