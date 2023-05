Detenidos cuatro hombres por homicidio en Oxkutzcab

Cuatro hombes fueron detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio de un sujeto con el que mantenían antiguas rencillas. El crimen fue cometido el sábado pasado en Oxkutzcab.

En un comunicado oficial se dio a conocer este lunes que la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron la localización y captura de Jenrry Raciel, René Rolando y Raúl Asunción C. D., y de José Rangel C. C.

Con base en los indicios e indagatorias obtenidos por los agentes y fiscales investigadores, se presume la coautoría del delito de homicidio calificado cometido en pandilla, motivó por lo cual un juez de control emitió la orden de aprehensión.

Arma homicida era "hechiza"

En el crimen los responsables utilizaron una pistola calibre .22 de fabricación casera (hechiza).

La víctima presentaba una herida en el tórax por proyectil de arma de fuego, así como fuertes golpes en la cabeza.