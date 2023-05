Riesgo en cenotes: reportan brote de histoplasmosis en visitantes; estos son los peligros y síntomas

La Secretaría de Salud de México (SSA) informó este lunes (22//5/2023) que se registró un brote de histoplasmosis en turistas que visitaron un cenote de Homún, municipio de Yucatán..

La histoplasmosis es una infección causada por la inhalación de las esporas de un hongo que suele encontrarse en los excrementos de los pájaros y de los murciélagos, precisa la Clínica Mayo, de Estados Unidos.

En su Boletín Epidemiológico de la Semana 19 (del 7 al 13 de mayo de 2023), publicado anteayer, la SSA incluyó el artículo “Brote de histoplasmosis en visitantes de un cenote en el municipio (de) Homún, Yucatán, en julio y agosto de 2022”, firmado por Irena Santos Trejo y Abel Flores Torrecilla, residentes de segundo año de Epidemiología en el Hospital General Regional No.1 “Ignacio García Téllez” del IMSS en Mérida.

De acuerdo con el reporte, cinco personas de 24 a 50 años de edad (dos mujeres y tres hombres) fueron diagnosticados con histoplasmosis en ese nosocomio del IMSS en julio y agosto de 2022, en la temporada de vacaciones veraniegas.

“Todos los individuos estudiados contaban con el antecedente de visita a un cenote en Homún”, indican los dos médicos que hacen su residencia para especializarse en Epidemiología.

Los dos primeros casos llegaron el 15 de julio de 2022.

¿Cuáles son los síntomas de la histoplasmosis?

Los cinco enfermos presentaron fiebre; cuatro dolor de cabeza, tos seca, artralgia (dolor de articulaciones) y mialgia (dolor muscular), y tres manifestaron también astenia (cansancio) y disnea (dificultad respiratoria), detallan los doctores.

A las cinco personas les hicieron una prueba serológica de laboratorio positiva para la confirmación del diagnóstico y también una tomografía pulmonar que arrojó datos característicos de la enfermedad.

Los médicos destacan que el hongo de la histoplasmosis prolifera en sitios húmedos y oscuros, como grutas, cuevas, cenotes cerrados, cúpulas de iglesias, pozos y áreas de construcción o casas abandonadas, como los que existen en Yucatán.

¿Es peligrosa la histoplasmosis?

La histoplasmosis, a pesar de ser una enfermedad que no se notifica de forma obligatoria, genera un problema de salud pública, ya que posterior a la pandemia del Covid-19 los cenotes se volvieron sitios con constante afluencia turística en Yucatán y estos lugares se han empezado a adaptar, incluyendo restaurantes y áreas de hospedaje, lo cual podría ocasionar que se espere un aumento de casos en la región, alertan.

Los turistas normalmente suelen visitar esto sitios sin medidas específicas, ya que los mismos habitantes de la zona desconocen que este tipo de riesgo está presente y puede afectar la salud de los turistas, añaden los epidemiólogos en formación.

Recomendaciones a raíz de un brote de histoplasmosis por visitar un cenote

Por esta razón, deberíamos comenzar a retomar un sistema de notificación oportuna de la enfermedad, encaminando esto a poder obtener estadísticas que comprueben que estas áreas son de riesgo para realizar actividades sin las medidas preventivas específicas y orientar a la población para que, de esta manera, ellos orienten al turismo que acude y se eviten riesgos a la salud pública por desconocimiento, recomiendan los dos autores del estudio científico en sus conclusiones.

Por aves y murciélagos

En cuanto a la enfermedad, los dos médicos indican que el hongo de la histoplasmosis (Histoplasma capsulatum var. Capsulatum) se puede hallar en excrementos de murciélagos, palomas, gallinas, estorninos y zanates (aves cantoras también conocidas como tordos).

Medidas para prevenir la histoplasmosis

La Clínica Mayo recomienda las siguientes medidas para reducir el riesgo de enfermarse de histoplasmosis:

Evitar exponerse al hongo con actividades como la exploración de cuevas y la cría de palomas o gallinas. Rociar las superficies contaminadas. Antes de excavar o trabajar en una zona que pueda albergar el hongo, rocíala bien con agua, eso puede ayudar a evitar la liberación de las esporas en el aire, y Usa una mascarilla respiratoria con alto grado de protección.

Las personas más vulnerables al hongo de la histoplasmosis

La mayoría de las personas con histoplasmosis no tienen síntomas y no saben que están infectadas. Pero para los niños menores de 2 años y la gente de 55 años o más y otras personas con el sistema inmunitario debilitado, puede ser grave la enfermedad, alerta la Clínica Mayo, que aclara que la histoplasmosis no se contagia de persona a persona.