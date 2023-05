Quejas en Ticul por fallas en el servicio de la CFE

TICUL.— Vecinos y comerciantes de la calle 22-B entre 37 y 39 del barrio de Santiago lamentan la falta de interés de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mejorar el servicio en la zona.

La maestra María Evelia Contreras Jiménez, propietaria de la llantera “Servicio Magaña”, señala que el pasado sábado 20 se quedaron sin servicio de electricidad, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.

“Pedimos a los directivos de la CFE, en especial al ingeniero Jorge Padilla Díaz (intendente de zona), que tomen cartas en el asunto, ya que son constantes las fallas en este sector, lo que afecta a familias y negocios, como una gasolinera y una tienda de autoservicio”, indicó.

“Esta nueva falla, ocurrió el pasado sábado, nos quedamos sin corriente eléctrica y en varias ocasiones hablé al número de atención y me dijeron que el problema ya había sido reportado. Sin embargo, agregaron que no podían atender mi reporte, ya que en Ticul no había trabajadores para que acudan a solucionar el problema.

“Por eso hacemos público el problema, para que la CFE haga la revisión y mantenimiento a la línea que nutre está zona para que no siga con esta falla que afecta la economía de los negocios”, abundó.

María Contreras entregó al Diario una solicitud con fecha del 16 de noviembre de 2021 que fue entregada y firmada de recibido por empleados de la CFE por las fallas de la corriente.

El escrito está firmado por varios propietarios de negocios y con sello de recibido de la CFE. Sin embargo, el problema no ha sido solucionado hasta la fecha.— Sergio Chi C.