Secretismo en Progreso. Información sobre el viaducto elevado, bajo reserva

PROGRESO.- La información sobre el viaducto elevado que se construirá en Progreso, que se enfrenta a la oposición de un grupo de vecinos, está reservada cinco años “para que la ciudadanía no idealice el proyecto”.

Eso informó a progreseños Alondra Acosta Euán, la titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Los inconformes con la obra consideraron que existe una generalizada falta de transparencia sobre la obra desde que la anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal el 23 de noviembre de 2022. “Esta grave omisión contraviene el artículo 6 constitucional”, afirmaron.

Información sobre viaducto elevado en Progreso, bajo reserva

Toda la información relacionada con el viaducto elevado que se construirá sobre la calle 82, obra gubernamental que también se le conoce como libramiento de Progreso, es reservada por cinco años para que la ciudadanía no lo idealice, así se lo informó a los vecinos Alondra Acosta Euán, titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

En reunión nocturna del jueves pasado, al que fueron convocados únicamente los vecinos que interpusieron demandas amparo en dos juzgados federales del Decimocuarto Circuito, que encabezó Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos.

También se acordó participar mañana domingo en la marcha nacional convocada con la consigna “La ley es la ley”.

El objetivo de la reunión fue dar a conocer aspectos relevantes de lo demandado, se precisó que el 15 de marzo de 2023 se solicitó a la Unidad De Transparencia del Incay todos los documentos, relacionados al proyecto de Libramiento Elevado de Progreso Yucatán.

Los documentos referidos a esa solicitud son:

Resultado y adjudicación de la licitación.

Fecha de publicación de estos resultados en el Diario Oficial del Estado (DOE).

Estudios socioambientales del proyecto.

Estudios de viabilidad del proyecto.

Proyección y datos financieros (incluyendo el retorno de la inversión) y presupuestos del proyecto.

Planos de Obra.

Reseñas de las empresas ganadoras de la licitación.

Toda información referente al proyecto.

Se puntualizó que hay una generalizada falta de transparencia por parte del gobierno estatal, municipal y federal sobre la obra desde la fecha de su anuncio por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal el 23 de noviembre de 2022.

En la reunión se informó que el pasado 8 de mayo, 53 días después de la solicitud, la Unidad de Transparencia del Incay resolvió que los requerimientos 3, 4, 5, 6 y 8 se encuentran en reserva total de la información por un término de cinco años, para que la ciudadanía no idealice la propuesta del proyecto ejecutivo presentado.

“Así lo comunicó y firmó la licenciada Alondra Acosta Euán, titular de la Unidad de Transparencia del Incay, este grave ocultamiento de obligada información, confirma que la ciudadanía de Progreso nunca ha sido informada y, menos aún, consultada sobre la necesidad y justificación de concesionar la construcción, explotación y administración, por 30 años de un libramiento elevado sobre la calle 82 de esta ciudad”, recalcaron.

Denuncian ‘secretismo’ en obra estatal

También precisaron que el gobierno estatal se limitó únicamente a comunicar esa decisión sin acatar lo que señala la Constitución y las leyes, y sin que las decisiones de su gobierno puedan ser conocidas por las ciudadanos.

“Esta grave omisión contraviene lo que dispone el artículo 6 Constitucional, al ser contrario al derecho a la información, como mecanismo de control institucional.

Esto mismo consideró en su ponencia el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carranca, en días pasados, que le asistía la razón al INAI y por tanto, propuso y se votó por mayoría invalidar el acuerdo o decreto presidencial”, expusieron.

Se expuso que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso (2011) es obsoleto y letra muerta, la concesión para construir el Libramiento, lo ignoró y tampoco se cumplió con la obligación de sujetarse a lo que ordena un Atlas De Riesgo.

Luego mencionaron que el municipio solo tiene un Atlas de Peligros (2011) que es pobremente, una serie de recomendaciones y dista mucho de ser cumplidamente,

Consideran que el Cabildo de Progreso está en grave deuda con su población, pues no estudió el proyecto de obra ni se pronunció al respecto, no cuenta con un Atlas imprescindible ante la inminente construcción del viaducto elevado, no exigió al concesionado un plan de movilidad urbana y omitió la consulta a los progreseños.