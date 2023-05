Clima en Yucatán. Continuará el ambiente muy caluroso en la Península

MÉRIDA, Yucatán.— Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su Pronóstico Meteorológico General dio a conocer que, un canal de baja presión en el sureste del país y la Península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará lluvias y chubascos en dicha península, además de lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de vientos y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

El SMN prevé que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, sureste del territorio nacional y la Península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 °C en zonas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones

En su pronóstico por regiones, el SMN prevé para el Golfo de México: Cielo medio nublado con bancos de niebla al amanecer en zonas altas de la región. Nublado por la tarde con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y puntuales fuertes en Veracruz, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar deslaves e inundaciones en zonas bajas, todas las lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas; así como caluroso a muy caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas (noroeste), y de 40 a 60 km/h y posibles torbellinos en Veracruz.

Y para la Península de Yucatán: Cielo con nubes dispersas por la mañana y nublado por la tarde con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Campeche. Ambiente templado durante la mañana y muy caluroso por la tarde en la región. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

? Buenos días. uD83EuDEE0 Será un domingo muy caluroso en gran parte de la región, ya que se esperan temperaturas máximas superiores a 38 °C en varias zonas uD83EuDD75. No obstante, podrían presentarse uD83CuDF26? lluvias dispersas en la península de Yucatán debido al arribo de aire marítimo tropical. pic.twitter.com/BAsjBAOoBY — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) May 28, 2023

A través de su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que este domingo será muy caluroso en gran parte de la región, ya que se esperan temperaturas máximas superiores a los 38° Celsius.

Palma Solís también prevé que, podrían presentarse lluvias dispersas en la Península de Yucatán debido al arribo de aire marítimo tropical.

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.