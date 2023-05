Subcomisario de Chicxulub Puerto es acusado de agredir a su esposa

PROGRESO.- A través de sus redes sociales, Amairany Roché, vecina de Chicxulub Puerto, dio a conocer lo violencia de la que ha sido víctima a lo largo de varios años de matrimonio con Alexis Castro, exempleado de la comisaría municipal de Chicxulub.

Según indica en su publicación de Facebook, ha sido víctima de todo tipo de abusos, físicos, sexuales, económicos y psicológicos, todo ello presuntamente solapado por su madre.

Aunque al principio las agresiones se daban mientras su esposo se encontraba en estado de ebriedad, llegó un punto en el que estando sobrio también la agredía; una de las más graves, ocurrió en presencia de su pequeña hija de 3 años.

En dicha ocasión, recibió un puñetazo en el rostro que sangró en abundancia, por lo que Alexis, con apoyo de su madre, se encargó de eliminar la evidencia; desaparecer su blusa ensangrentada, limpiar las manchas de sangre y de llevarla a un médico a otro municipio para que nadie en el puerto se enterara.

''Estaba hablando con mi mejor amiga de la situación que estaba viviendo, que no podía más y que quería dejarlo apenas tenga oportunidad, yo no sabía que él tenía hackeado mi celular, así que llegó de sorpresa a la casa y me golpeó con el puño la cara, me lastimó la nariz y empecé a sangrar, esto lo hizo delante de mi hija de 3 años, la cual se asustó, empezó a llorar''.

La joven madre, relató que también sufrió violencia sexual, pues la obligaba a tener relaciones y no se detenía pese a que ella le pedía, incluso llorando, que parara ya que le hacía daño.

Así, entre otras situaciones, la mujer indica que llegó a un punto de no poder soportar la situación a la que su esposo la ha sometido, por lo que decidió no solo dejarlo, sino también exponerlo, tras haber recibido amenazas de muerte, así como la de subir a redes sociales un vídeo íntimo.

En su fuerte mensaje, aclaró que ya ha interpuesto varias demandas contra él, y también empezó los trámites de divorcio desde hace 2 años, pero en su momento no le dio seguimiento; además pidió una orden de restricción.

El hecho ha causado una gran reacción en redes sociales, donde los usuarios comenzado a pedir el cese del funcionario haciendo alusión a la ley 3 de 3, que señala que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.

La mañana de este lunes el ayuntamiento de la comisaría de Chicxulub Puerto dio a conocer que el mismo Alexis Castro presentó su renuncia al cargo que tenía.