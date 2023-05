Edil resta validez a las cartas de delegada sindical en Tizimín

TIZIMÍN.— El alcalde Pedro Couoh Suaste respondió ayer a recriminaciones que hiciera ayer Nelva Puc Sulú, delegada de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en medio de una marcha pacífica por el Día del Trabajo.

En breve entrevista, el primer edil dijo que ninguno de los dos sindicatos de trabajadores del Ayuntamiento le ha solicitado alguna reunión para tratar alguna situación que tenga que ver con el aumento salarial de los empleados.

Inclusive dijo que Nelva Puc no tiene ninguna representación foral en el Ayuntamiento pues no es la secretaria general de ninguno de los dos sindicatos que están en la Comuna.

Como se recordará Nelva Puc dirigió un discurso el lunes en el parque Juárez donde reprochó que las autoridades municipales no les quieran dar el incremento salarial al personal que se decretó desde enero del presente año.

Y textualmente expresó: “Esta organización nos ha costado muchos años para constituirlo legalmente, me siento honrada de representarles como delegada y mientras yo exista defenderé sus derechos delante de cualquier autoridad en turno; nadie nos calla, nos intimida y nadie nos silenciará para reclamar nuestros derechos”, expresó.

También dijo “Quiero pedir de forma enérgica nuestro aumento que nos fue otorgado el 1 de enero, es algo que a ustedes les corresponde, no estamos pidiendo limosna, ni migajas y lo vamos a pedir con retroactivo de enero a mayo, que no diga el presidente que no se le pidió formalmente con oficio extendido y hasta hoy no ha habido respuesta”.

Al respecto se buscó ayer la postura del presidente municipal quien dijo que Nelva Puc ostenta una representación que en los hechos no tiene

“Ella dice que es la delegada de la CROC, pero no es líder del sindicato, de hecho la desconocen”.

“La señora habla a título personal y además tiene una demanda porque durante las elecciones pasadas le mandó un audio a un empleado del ayuntamiento para amenazarlo que si no votaba por Mario González lo iban a despedir”.

“Está haciendo su escándalo, ruido para hacerse notar”, expresó.

En torno a la solicitud de los empleados dijo que no están cerrados e incluso el año pasado se dio un aumento salarial importante.

“En campaña hicimos un compromiso que nadie ganaría menos de $1,200 a la semana y eso se cumplió y ningún empleado gana menos de esa cantidad”

“Hoy se busca otro incremento, pero son cuestiones que se tienen que platicar con el sindicato y estamos en la mejor disposición, hasta ahora no he recibido ninguna solicitud para que nos sentemos hablar de este tema, en el momento que se dé, lo vamos arreglar”, expresó.— WENDY UCAN CHAN