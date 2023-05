Recurren a la Corte contra el viaducto en Progreso

PROGRESO.— Como último recurso, la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso y resuelva a favor de los vecinos del puerto y ordene que no construya un viaducto encima de la calle 82.

La Unión agrupa a habitantes de las calles 82, 84 y 86 que dicen que la obra es un peligro para sus casas; es encabezada por Raymundo Santana Góngora,

Los vecinos de la Unión que participaron anteayer domingo en la marcha “La ley es la ley”, en defensa de la SCJN, informaron ayer que solicitaron a la Corte que atraiga el caso, lo estudie y resuelva ordenando cancelar esta obra de $1,500 millones de inversión privada.

Afirmaron que 3,800 vecinos de Progreso firmaron que rechazan el viaducto.

El gobierno estatal adjudicó, en enero pasado, a cinco empresas una concesión de 30 años para construir y operar ese puente para camiones que van de la terminal remota a la vía a Mérida.

Alfredo Enríquez Ordóñez, uno de los encargados de dar seguimiento a los juicios de amparos, recordó ayer que cuatro amparos indirectos promovidos por 63 vecinos se ventilan en los juzgados federales segundo y quinto, ambos del 14o. Circuito con sede en Mérida.

Afirmó que los promoventes son madres de familia y abuelas, en su mayoría.

Ellas encabezan la lucha jurídica y pagan los honorarios de los abogados realizando rifas, tómbolas y kermeses, así como vendiendo artículos donados.

En un comunicado, la Unión dijo lo siguiente:

Adultos mayores habitan el 69% de los predios ubicados en la zona de la obra, 59 son enfermos crónicos, hay niños autistas, diabéticos amputados, subempleados y desempleados en precaria economía.

Leyes violadas

La obra concesionada viola flagrantemente los artículos 35 fracción III de la Constitución, 25 inciso A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 numeral 1, inciso A de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que incluye la posibilidad de incidir en la discusión de políticas y proyectos que afecten al medio ambiente y a los ciudadanos.

De los tres órdenes de gobierno, ninguna autoridad ha querido apoyar, o al menos analizar nuestros argumentos; dos veces entregamos en la mano del presidente de la república (Andrés López Obrador), en sus visitas a Mérida, sendos escritos pidiendo su intervención, y sí lo hizo, pero para respaldar la decisión del Ejecutivo estatal, respaldo que fue ratificado en reciente visita política a Mérida del aspirante presidencial Adán Augusto Lopez Hernandez (secretario de Gobernación).

Tanto los jueces de Distrito 2 y 5 como los magistrados de los Tribunales Colegiados han desestimado los alegatos presentados y lo inexplicable es que lo hicieron a pesar de que no habían recibido los estudios que solicitaron a las instancias demandadas.

La negativa de los juzgadores para conceder la suspensión provisional de la obra se produjo 70 días después, decidió tardíamente el juez notificar y emplazar a la Semarnat de Ciudad de México para que entregue el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que apenas deberá ser estudiado por el juez, inexplicablemente y sin conocerlo estimó que no hay afectación ambiental.

Todo parece indicar que tan sospechosa tardanza de los juzgadores para exigir los estudios a las instancias demandadas permitirá a los constructores acabar de construir el viaducto, aunque un año después sentencien que sí eran válidos y justificados los argumentos de los vecinos demandantes.

Ambientalistas expertos calculan que el MIA autorizado por la Semarnat está incompleto, es ambiguo, contradictorio y con errores metodológicos, todas estas condiciones serían suficientes para anularlo y rechazarlo.

El 9 de marzo pasado se presentó la solicitud del primer amparo, que recayó en el Juzgado 2o. y solo cinco días le bastaron al juez para negar la suspensión provisional del acto reclamado, sin contar con todos los estudios para justificar la obra.

No los tenía y, por tanto, no pudo estudiarlos; aun así pudo decidir que no había afectación ambiental y que tratándose de una obra pública era mayor el beneficio que el perjuicio a la población.

El 13 de abril pasado el mismo juez 2o. ratificó su decisión y negó la suspensión definitiva.

El Juzgado 5o. hizo lo mismo. Inútiles han resultado que los vecinos ofrezcamos pruebas y fundamentadas ampliaciones a nuestras demandas.

En síntesis, en nuestros amparos hemos expuesto a modo de agravios los siguientes puntos torales A) un capítulo de procedencia y competencia de juicio de amparo; B) hemos acreditado indiciariamente el interés legítimo; C) se solicitó en su momento la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado (misma que sistemáticamente e ilegalmente ha sido negada).

D) fue invocado sucintamente el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano, E) ha quedado exhibido que las responsables ordenadoras y ejecutoras fueron omisas en promover la participación y consulta ciudadana de los vecinos; F) se ha puntualizado los perjuicios definitivos que se sufrirán en caso de concluirse la obra impugnada.

Ante tan desventajosa condición en que han quedado nuestras demandas, la Unión de Vecinos acordó dirigirse a la ministra presidenta de la SCJN solicitando que conozca la situación y proponga ejercer la facultad de atracción respecto del recurso de revisión promovido contra la negativa a la concesión de la suspensión definitiva en los autos incidentales del expediente 365/2023 del Juzgado 2o. de Distrito, del cual hasta el momento desconocemos en cuál Tribunal Colegiado tocará conocer del referido recurso.

Lo anterior es nuestra única esperanza de que imparcialmente y atendiendo a los criterios emitidos tanto por la Primera Sala como por el pleno de nuestro más alto tribunal se conceda la suspensión definitiva contra esa injustificada y dañina obra concesionada por el gobernador y respaldada por el presidente de la república.— Gabino Tzec Valle

