Gobierno de Yucatán no logra resolver conflicto de Sucilá; exalcalde se niega a pagar

SUCILÁ.— La clausura de la gasolinera del exalcalde Diego Lugo Interián sigue sobre la mesa, pues ni siendo mediador el gobierno del Estado llegan a acuerdo las autoridades municipales de Sucilá y el priista.

Ayer hubo una reunión en Mérida, con el fin de que ambos puedan conciliar.

Pero Lugo Interián se negó a pagar los 500 mil pesos que el Ayuntamiento panista le exige para reabrir el negocio. A la cita no acudió la alcaldesa de Sucilá, Gabriela Pool Camelo.

Noticias Relacionadas Clausuran gasolinera en Sucilá

Al empresario se le presentaron los conceptos de las multas que adeuda, que suman $495,652.80, y le dijeron que mientras no lo pague no se reabrirá la gasolinera.

Se resiste a pagar un "moche"

Tal parece que el “moche” que pedía la Comuna de 700 mil pesos bajó a 500 mil, lo cual es exagerado y un robo pues va contra la ley, señaló Lugo Interián.

“Están yendo contra el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien se para el cuello y en sus viajes anuncia que en Yucatán hay oportunidades de inversión, a nivel local no puedes invertir porque te ponen trabas”, reprochó.

El exalcalde informó ayer que ya se interpusieron denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios del Ayuntamiento por abuso de autoridad.

“La primera denuncia ya está turnada con un juez de control y está pronto a vincular a proceso a los involucrados”, indicó.

Además, dijo que ya se interpuso otra denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde ellos declaran como procedente la denuncia interpuesta contra la alcaldesa Gabriela Pool.

Asimismo, en la Secretaría de Trabajo también hizo una denuncia, de manera que espera que la Comuna reciba las notificaciones.

“Hoy yo busqué acercamiento para llegar a un acuerdo, pero ellos quieren que les dé 500 mil pesos y no se los voy a dar.

“Hay una multa grandísima que me están poniendo por no presentar planos, son 197 pesos, ahí están en un error porque yo ya termine de construir.

“El bando de buen gobierno y la policía lo modificaron apenas este año y la ley no es retroactiva, no me la puedes aplicar, porque cuando yo di los permisos en mi administración no existía y por lo tanto no me lo pueden aplicar”, acusó.

Ofrece pagar 100 mil pesos

Según Lugo Interián, ofreció donar 100 mil pesos al Ayuntamiento, con el fin de llegar a un arreglo, pero la Comuna insistió en que se tiene que pagar los 500 mil.

“La ley marca que debo tener los impuestos pagados, el certificado de no adeudo de contribuciones pagado, los permisos de funcionamiento y que estés dado de alta en Hacienda, ya cumplí.

“Además tengo otros 64 permisos, pero se niegan a dejarme trabajar, ni con las dependencias federales tuve problemas”, reiteró.