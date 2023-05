Hombre se encadena y realiza huelga de hambre ante la CFE en Valladolid; le responden

VALLADOLID.- Como medida de presión para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conecte el servicio en su domicilio, Alberto Mendez Montiel, de 63 años de edad, se encadenó a un poste en la puerta de la oficina comercial de la paraestatal e inició una huelga de hambre a partir del mediodía de hoy.

Entrevistado sobre el motivo de su protesta, explico que hace un tiempo se separó de su esposa, con quien vivía en un predio de la calle 30 entre 33 y 35 del barrio de Santa Ana, a menos de 100 metros de la CFE.

Sin embargo, a raíz de la separación tuvieron que dividir el predio, pero su esposa se quedó con el control de la corriente eléctrica.

A manera de acuerdos, le permitieron "colgarse" de la toma que le tocó a la esposa, pero sus diferencias personales se complicaron y la mujer le cortó el suministro.

Explicó que recibe una pensión de los programas federales de Bienestar debido a que tiene una discapacidad en su columna vertebral y se ayuda vendiendo jugos que él mismo elabora.

Pero ahora, al no contar con electricidad, ya no puede hacer los jugos pues no puede usar sus equipos electrodomésticos.

Afirma que en la CFE le dan largas para no instalarle la electricidad

En abril pasado comenzó acudir a las oficinas de la CFE para solicitar un nuevo contrato y allí fue cuando comenzó su peregrinar, pues empezaron a hacerle "dar vueltas con infinidad de argumentos" y hasta ahora no resuelven su problema de falta de electricidad.

Según explicó, le pidieron instalar un poste a unos metros de su casa para llevar la energía de un poste cercano, lo cual hizo "gastando dinero que no tenía".

Luego le dijeron que no era posible porque no pueden traer la electricidad de más de 35 metros, pues el otro poste está a 60. Tampoco se lo instalaron.

Después el pretexto fue que no hay cables nuevos, pues los que tiene la Comisión son antiguos y no los pueden instalar.

"El caso es que ya se tengo casi un mes sin corriente y no puedo trabajar", lamentó.

Hombre se encadena y realiza huelga de hambre ante la CFE

El hombre que se encadenó ante la CFE en Valladolid

Ante esa situación, decidió encadenarse en un poste a las puertas de las oficinas de la CFE y comenzar una huelga de hambre como medida de para que solucionen su problema pues "estoy dispuesto a morir en este lugar".

Comentó que un empleado de la CFE le pidió que se fuera a su casa ya que mañana viernes harían la instalación, pero insistió en que no claudicará en su protesta sino hasta que le cumplan.

Asimismo, aseguró que policías municipales acudieron a verlo para intimidarlo a fin de que se fuera a su casa, pero no cedió.

CFE responde a huelga de vallisoletano

Minutos antes de las ocho de la noche, personal de CFE se presentó en casa de acudió a la casa del huelguistas de Mendez Montiel para instalar su corriente.