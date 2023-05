Ganancias escasas en día de crucero en Progreso

PROGRESO.— Gris jornada turística en el puerto: el segundo crucero de la semana, el Carnival Valor, pasó inadvertido en el puerto, pocos pasajeros que llegaron procedentes de Cozumel se quedaron en la ciudad.

Los prestadores de servicios reportaron bajas ventas y pocas ganancias, además de que a los meseros que atienden palapas y sombrillas en la zona de playa del malecón les prohibieron comprar cervezas y llevárselos a los clientes como siempre lo habían hecho.

Solo los restaurantes que tienen concesión en la playa pueden vender cervezas y lo llevan los meseros con alimentos, aunque los paseantes que rentan palapas y sombrillas sí pueden llevar esas bebidas ya sea en sus neveras o comprarlas en los expendios. Los meseros tienen prohibido hacerlo, es nueva medida adoptada por la Comuna, comentaron los prestadores de servicios, quienes no abundaron más sobre ese tema.

El Carnival Valor fue el segundo crucero de la semana que arribó este jueves, y, al igual que el martes con la llegada del Carnival Breeze, la jornada turística estuvo floja, de bajas ventas y pocas ganancias. El Valor atracó a las 7:50 horas en la terminal remota, trajo a bordo a 3,195 pasajeros y 1,118 tripulantes, a las 5 de la tarde zarpó con destino a Nueva Orleans.

Pocos pasajeros permanecieron en el puerto y los prestadores de servicios estimaron que solo unos 200 se quedaron en la ciudad, de tal modo que los vendedores no tuvieron ventas y por lo tanto ni dinero para pagar la cuota de $100 que pagan al Ayuntamiento por laborar en día de crucero.

Perla, masajista que labora en la playa del malecón explicó que en el módulo donde presta sus servicios trabajan 10 masajistas, de las cuales dos no tuvieron clientela, las otras ocho tuvieron a un cliente, que por servicio de media hora les cobraron a 30 dólares, de los cuales les pagan el 40 por ciento.

Hubo masajistas que no tuvieron clientes y por lo tanto no ganaron ningún dólar. Perla comentó que en un buen día de crucero cada una atiende a tres y hasta cuatro clientes, y éstos, por el buen servicio, dan hasta 20 dólares de propinas, de modo que se gana bien, solo que este jueves hubo tan pocos pasajeros en la playa del malecón que no parecía día de crucero.— GABINO TZEC VALLE