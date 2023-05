Invita a crecer la devoción en Progreso

PROGRESO.— El párroco Juan Carlos Pat Itzá, de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, se deslindó de los bailes y la quema de fuegos pirotécnicos que organizan los gremios en la fiesta de San Telmo, pues la parroquia se encarga de los oficios religiosos, precisó.

“Vamos a pedir mucho para crecer en nuestra devoción, que un verdadero devoto de San Telmo se acerque a los sacramentos, debe estar cercano a la eucaristía, la confesión y la oración y también sabe que si no está casado por la Iglesia y tiene la oportunidad de hacerlo, se acerca al santo matrimonio”, externó en la homilía.

Un devoto de San Telmo, agregó, bautiza a sus hijos si no lo han hecho; si no están cerca de Dios, los lleva al Catecismo.

“Tal vez uno dice ‘he caído mucho en el alcoholismo, a la droga’, una verdadera promesa es decir que busca ayuda para alejarse de esos vicios que lo lastiman y también a su familia, esas son las promesas verdaderas que se le hacen a un santo y que dan frutos”, continuó.

“Pero tristemente la fiesta de nuestro santo patrono se queda en la parte superficial, en los bailes y otras cosas, en situaciones que en vez de ayudar empiezan a lastimar, así que hay que pedirle a Jesús y a San Telmo a que purifique nuestras emociones y que quite las cosas que no son importantes, sino que son accesorias”, exhortó.

En las redes sociales dicen que el padre da los permisos para realizar los fuegos pirotécnicos, bailes y ventas de cosas, indicó.

Pero a lo que a mí me corresponde es lo que estamos haciendo: entra el gremio, lo recibimos y le damos la bendición; luego celebramos la misa y por la noche rezamos el rosario, dijo.

Eso es lo que me compete y ojalá que poco a poco quede claro: el padre no da permisos para fuegos pirotécnicos ni para bailes, aunque en la oficina me llegan quejas, lo que me corresponde es la parte devocional.

Es triste decirlo, pero en la fiesta de San Telmo muchos se quedan con la parte externa y lo esencial, la verdadera devoción, no la conocen, lamentó el padre Pat Itzá.— G.T.V.

@ Diario de Yucatán