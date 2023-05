Vigilancia en las calles de Valladolid, “a medias”

VALLADOLID.— A pesar que desde hace varios meses se instalaron postes y cámaras en distintas partes de esta ciudad, como parte de un programa estatal de seguridad, varias de ellas no están funcionando, sobre todo las que están en la periferia.

Vecinos de distintos puntos de la ciudad expusieron que personas que tiran basura en las orillas de las calles no son sancionadas, ya que las cámaras no funcionan y, por ende, no se puede asegurar que cometieron una falta para aplicar la medida correspondiente.

El gobierno del Estado mandó instalar alrededor de 80 postes con sus respectivas cámaras para vigilar la ciudad y detectar de manera inmediata a los que incurran en algún ilícito.

Pero, de acuerdo con datos obtenidos, no todos los equipos están operando.

Se averiguó que las que se instalaron en el Centro y otros puntos cercanos al primer cuadro sí funcionan, pero no las que están en la periferia, sobre todo en las colonias y barrios.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) conectó hace unos días algunas cámaras para que la Policía Estatal, a través del C-5, observe lo que pasa en algunas calles.

Se sabe que los monitores se encuentran en la ciudad de Mérida y otros están ubicados en el Centro de Seguridad Pública en esta ciudad. Se espera que pronto funcionen todas, a fin de haya más vigilancia.— J.A.O.O.