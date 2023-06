Artesanos no tuvieron festejo

VALLADOLID.— El día del artesano, que según autoridades municipales se celebró anteayer martes, en esta ciudad pasó sin pena ni gloria, fue como cualquier día en la vida laboral de los artesanos locales.

Algunos de los que trabajan en el parador del cenote Zací indicaron que no sabían de la celebración y, en su caso, pasan momentos difíciles porque sus ventas están por los suelos, y trabajan en medio de carencias, como los baños del lugar que están inservibles.

Desde anteayer, el ayuntamiento publicó en sus redes sociales fotos de varios artesanos que trabajan en el cenote Zací para recordar el día dedicado a ellos.

Sin embargo, algunos de ellos comentaron que no sabían nada sobre el Día del Artesano.

Alberto Pool Poot, uno de los artesanos del cenote Zací, tajantemente dijo “no sé nada sobre el día de la celebración, tengo 30 años de ser artesano y nunca he sabido que exista el Día del Artesano”.

Pool recordó que hace unos días personal del ayuntamiento acudió al parador del cenote Zací donde tiene su local de venta, y le dijeron que habría una sesión de fotos, supuestamente para un plan de promoción turística, pero ahora se da cuenta que solo los utilizaron políticamente, ya que ni siquiera recibieron algún saludo o felicitación, mucho menos una visita por parte del alcalde Alfredo Fernández Arceo.

El mencionado Día del Artesano pasaron un día como cualquier otro, con la diferencia que casi no hay ventas, debido a que el turismo es escaso en esta temporada, de tal modo que los pocos que visitan el cuerpo del agua no llegan a sus locales comerciales.

Además, expresó que el baño no está funcionando adecuadamente, ya que no llega el agua a los depósitos, por lo tanto hay que utilizar cubetas y de eso no se salvan ni los turistas, lo cual le da una mala imagen al lugar.

“Es una pena ver a los turistas que usan los baños, salir y extraer agua de un tambo que está en la puerta para luego echarlo a la taza del sanitario”, dice.

La situación ya la han reportado, pero hasta ahora el Ayuntamiento no ha hecho nada, lamenta.

Mario Armando Mex Cano, otro de los artesanos, comentó que él sí sabía que el 30 de mayo es el Día del Artesano, pero es como un día normal, no se organiza nada, ni siquiera las autoridades se acuerdan de ellos o que acudan a felicitarlos, por el trabajo que realizan, a pesar que los productos que elaboran se pueden considerar como un ícono turístico.

Otro artesano que dijo llamarse “Luis”, pero no quiso dar sus apellidos porque no quiere meterse en problemas con las autoridades, comentó que no sabía que el 30 es el Día de los Artesanos y aseguró que en sus 30 años de ser artesano nunca los han felicitado o recordado por las autoridades en turno y ahora tampoco fue la excepción.— Juan Antonio Osorio