Ganadería en Yucatán, en crisis; ven gravedad en la actual sequía

TIZIMÍN.— La ganadería en la zona oriente de Yucatán está en crisis, pues si bien ya cayeron varias lluvias sobre la región, el ganado no puede esperar a que el pasto crezca, lo que pone en apuros a ganaderos que no tomaron previsiones y no acumularon alimento para las reses.

En esa falta de previsión de los criadores de ganado influyó que el gobierno del Estado les facilitara la vida, ya que, como se informó en su momento, líderes ganaderos presumieron y agradecieron en redes sociales los apoyos que el gobierno les dio y ellos dispersaron entre productores grandes toneladas de melaza, pollinaza y silos; entre otros, pero muchos se confiaron en que sería suficiente y no tomaron sus previsiones.

El problema es aún más grave para otros ya que a algunos se les quemaron sus potreros y otros ya no tienen dinero para al menos mantener de pie a sus ejemplares.

La situación es un poco diferente para los que tienen experiencia en la actividad ganadera, pues con experiencias pasadas almacenaron forraje y dejaron de venderlo al ver la gravedad de la sequía para priorizar la alimentación de su hato.

Un pequeño productor que tiene unos 50 ganados, por semana invierte de 9 a 10 mil pesos pues al día gasta cerca de mil pesos o más, sin tomar en cuenta el pago de empleados.

Sequía en Yucatán, grave para la ganadería

El tema parece ser un secreto a voces, pues tanto el grande, mediano y pequeño productor están atravesando por los problemas que les dejó la sequía, algunos porque se les quemaron sus potreros y otros porque ya no les alcanzan los recurso para al menos mantener de pie a sus ejemplares.

El problema no termina ahí pues hay una situación que se vive en el municipio, que es la escasez de pacas se zacate; la mayoría del gremio ganadero se fue con la idea de que no les afectaría tan fuerte la temporada de seca por lo que no todos se prepararon lo suficiente, prepararon comida para sus animales en el rancho y otra parte destinada para comercializar.

Sin embargo, la seca empezó antes de los previsto y el productor que se dedica a elaborar alimento para ganadero dejó de vender pues primero estaban sus reses, incluso los grandes ganaderos compraron camiones repletos de pacas y toneladas de melaza.

La problemática no termina ahí pues quienes realmente están padeciendo la sequía son los pequeños productores, quienes no cuentan con la maquinaria ni con el recurso para rentar el equipo indispensable y elaborar sus propios silos.

Esos son quienes hoy están viviendo la peor crisis, pues no solo les es difícil conseguir a bajo costo las pacas y la melaza, sino que además ya no tienen el dinero para adquirirlo.

Incendios complican a los ganaderos en Yucatán

Eso no es todo, pues a raíz de la sequía hubo potreros que se incendiaron algunos accidentalmente y otros ocasionados por algún vecino, lo que terminó de empeorar la situación, pues tuvieron que emplear recursos que estaban fuera de lo previsto para reponer sus potreros y además perdieron el zacate que era para mantener a los animales.

Aunque las lluvias ya se comienzan a registrar en la zona, el ganadero tiene que esperar mínimo tres semanas hasta que el zacate comience a crecer por lo que el tiempo que van a esperar significa tener que conseguir más alimento para aguantar la espera.

Por otro lado, los que venden sus animales para tener unos pesos de más se exponen a que les “macheteen” el precio pues no faltan los revendedores ni los que saben que el productor atraviesa por una difícil situación al grado que les quieren comprar a bajo precio sus animales.