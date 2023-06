PROGRESO.— Los mandos policíacos deben tener más control de los agentes a cargo del retén con alcoholímetro, vigilar que sean más atentos, no agresivos, con criterio y no solo levanten infracciones y cobren, pues los afectados que pagan elevadas multas no regresarán al puerto, expresó Javier Carvajal García, líder del sindicato local de taxistas de la CTM.

Opinó que los visitantes multados por el alcoholímetro harán campaña negativa de Progreso, dirán que los guiadores son asaltados en los retenes del puerto.

Estoy seguro que todos los que han sido detenidos y con sus familias padecido horas en los retenes están realizando promoción negativa, a sus amistades y familiares les advertirán de los riesgos y que sería mejor que no visiten los puertos, indicó.

Sobre los retenes con alcoholímetro que la Policía Municipal instala los fines de semana en la salida de Progreso y la glorieta a Chelem, Carvajal García afirmó que el alcoholímetro es bueno, si es bien aplicado, pues ayuda a prevenir accidentes.

Ese debe ser su objetivo principal, solo que no hay criterio profesional de los policías que lo aplican, y con solo que se marque en el aparato que hay grados de alcohol en la sangre se aplica la multa, agregó.

El policía, como servidor público, debe ser atento y respetuoso con los conductores, dar respuestas concretas cuando se les pregunta sobre los resultados, pero la respuesta que reciben los guiadores es la detención, los esposan y suben a las patrullas, narró.

Recuerdan casos de abuso policiaco en retenes

Hay casos sonados de la arbitrariedad policíaca, como el de un ciudadano que por meterse a ayudar a un pariente suyo que llegó de visita lo detuvieron en el retén de la salida de la ciudad, lo maltrataron y le causaron la muerte, recordó en alusión a Roberto Lanz Hernández, de 38 años, quien falleció tras 12 días con derrame cerebral en diciembre de 2022.

Son cosas que ocurren en los retenes, afirmó.

Considero que los mandos policíacos deberían de tener más control sobre el desempeño de los policías en los retenes; todos los detenidos que desembolsan fuertes cantidades de dinero para pagar las multas hacen promoción negativa de la ciudad, y esos con sus familias ya no regresarán al puerto.

Confirmó que los dos retenes con alcoholímetro generan clientes para los taxis de la CTM y los Ecotaxis.

Esos centros laborales, opinó, son solo para los taxistas locales; sin embargo, llegan taxistas de Mérida que no tienen su base en el puerto y no deben instalarse en los retenes.

Los choferes foráneos traen un servicio y después de dejarlo deben regresar a Mérida, pero, para no retornar sin clientela, van a a los retenes, así que ya se pidió a la Dirección de Transporte estatal que mande inspectores que apliquen la ley, desalojen a los foráneos, dijo.