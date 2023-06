Abastecedores no se irán si remozan mercado de Valladolid

VALLADOLID.— Abastecedores del mercado municipal comentaron que a pesar de estar enterados de un proyecto para remozar el lugar, oficialmente no les han comunicado nada y advirtieron que, en caso de concretarse el plan, no se retirarán del centro de abasto y sugirieron poner mesas para venta de carne en los pasillos externos del edificio.

Hace unos meses el Ayuntamiento anunció la remodelación de la nave principal del mercado municipal, luego que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) construyó un nuevo edificio a un lado del primero, donde trabajan los locatarios y tianguistas, donde, por cierto, varios locales no están ocupados.

Carniceros entrevistados comentaron que la parte donde trabajan está deteriorada, los techos están sucios y en algunas partes se filtra el agua en el interior.

Indicaron que escucharon que se hará un presunto remozamiento, pero oficialmente ninguna autoridad les ha dicho algo al respecto, de modo que siguen trabajando de manera normal en sus respectivos puestos.

La nave principal del mercado requiere de un remozamiento general que incluya la reconstrucción del techo, cambio de pisos, mejoramiento de las mesas de los abastecedores, ocultar los cables de las instalaciones eléctricas y pintura general tanto en el interior como en el exterior, coincidieron.

Pero hasta donde saben, solo se impermeabilizará el techo, se cambiarán los pisos y se pintará el edificio.

Por eso, seguramente pedirán el desalojo de locales y mesas de venta de carne, afirmaron los locatarios.

“Les llegó el chisme” que serán reubicados en una de las canchas de la unidad deportiva de la colonia Militar, donde la carne estará al aire libre y puede haber algún tipo de contaminación, según dijeron.

Los vendedores piden estar en un lugar seguro y limpio. Además, en las canchas no venderían gran cosa, ya que los clientes no llegarán hasta el lugar por estar lejos del Centro, anticiparon. En caso de concretarse el plan, sugirieron instalar mesas de madera en los pasillos del exterior del mercado para que no pierdan ventas ni a sus clientes.

Algunos locales cerrados que dan hacia el interior del mercado no están ocupados por locatarios porque las instalaciones no se adaptan a sus necesidades y no les permiten hacer adecuaciones en el interior, supuestamente porque sigue vigente la garantía de la obra.— J.A.O.O.